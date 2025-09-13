Trong 9 ngày liên tiếp (16/9-25/9), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, phú quý đủ đường, trăm lần giàu sang, vạn lần may mắn

Tâm linh - Tử vi 13/09/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, phú quý đủ đường, trăm lần giàu sang, vạn lần may mắn trong 9 ngày liên tiếp (16/9-25/9) này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Trong 9 ngày liên tiếp (16/9-25/9), mang đến cho người tuổi Mão một vận trình khá ổn định và suôn sẻ nhờ sự che chở của Thực Thần. Bạn có xu hướng thích làm việc theo một lịch trình cố định hơn là vội vã, và điều này sẽ giúp bạn hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Dù có gặp phải khối lượng công việc lớn, bạn vẫn có thể giữ bình tĩnh và xử lý khéo léo. 

Trong 9 ngày liên tiếp (16/9-25/9), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, phú quý đủ đường, trăm lần giàu sang, vạn lần may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đây là một ngày vô cùng thịnh vượng về mặt tài lộc đối với người tuổi Mão. Dưới sự phù trợ của Thực Thần, bạn sẽ có nhiều nguồn thu nhập phụ, các cơ hội kiếm tiền đến một cách tự nhiên và không thể ngăn cản. Sự tốt bụng và chu đáo của bạn sẽ giúp bạn nắm bắt mọi cơ hội.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 9 ngày liên tiếp (16/9-25/9), nhờ Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Sửu khá may mắn trong công việc, chẳng có gì có thể làm khó được bạn. Học hành, xin việc, thi cử đều như ý muốn, nhờ biết cách thu xếp nên mọi thứ đều được xử lý đâu vào đấy khiến bạn hài lòng vô cùng. 

Trong 9 ngày liên tiếp (16/9-25/9), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, phú quý đủ đường, trăm lần giàu sang, vạn lần may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Về tài chính, bạn có nhiều cơ hội làm giàu nhờ các mối quan hệ ngoại giao. Con giáp này biết dùng tiền đúng lúc đúng nơi để giải quyết những việc quan trọng. Sửu cũng không ngần ngại chi tiền cho người thân để động viên tinh thần và giúp đỡ họ lúc khó khăn.

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 9 ngày liên tiếp (16/9-25/9), nhờ có Lục Hợp nâng đỡ mà con giáp tuổi Tỵ lúc này sẽ có những phút giây bình yên bên gia đình và họ hàng của mình. Đây cũng là thời gian tuyệt vời để bạn giao lưu với những người bạn mới quen này. Hãy cởi mở nhé! 

Trong 9 ngày liên tiếp (16/9-25/9), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, phú quý đủ đường, trăm lần giàu sang, vạn lần may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn mang tới tuổi Tỵ nguồn năng lượng dồi dào trở lại, giúp bạn có nhiều cơ hội phát triển. Những dự án và kế hoạch bạn từng làm có thể đem lại kết quả tích cực, những phần thưởng giá trị trong tương lai.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 2 ngày liên tiếp (13 và 14/9), 3 con giáp đổi đời Phú Quý, công danh phơi phới, Lộc Lá đầy nhà, gia nhập hội đại gia trăm tỷ, mọi điều hanh thông

Tử vi 2 ngày liên tiếp (13 và 14/9), 3 con giáp đổi đời Phú Quý, công danh phơi phới, Lộc Lá đầy nhà, gia nhập hội đại gia trăm tỷ, mọi điều hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đổi đời Phú Quý, công danh phơi phới, Lộc Lá đầy nhà, gia nhập hội đại gia trăm tỷ, mọi điều hanh thông trong 2 ngày liên tiếp (13 và 14/9) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Loại thịt vạn người mê nhưng lại cực hại sức khỏe, nhất định phải hạn chế ăn

Loại thịt vạn người mê nhưng lại cực hại sức khỏe, nhất định phải hạn chế ăn

Sống khỏe 42 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

Đời sống 48 phút trước
Xác minh 'tâm thư kêu cứu' của bé trai ở Hà Nội bị mẹ kế bạo hành khiến cộng đồng phẫn nộ

Xác minh 'tâm thư kêu cứu' của bé trai ở Hà Nội bị mẹ kế bạo hành khiến cộng đồng phẫn nộ

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Từ ngày 23/7 đến 30/7 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài đổ LỘC, vận trình lên hương, sự nghiệp nở rộ, tiền đầy túi tình đầy tim

Từ ngày 23/7 đến 30/7 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài đổ LỘC, vận trình lên hương, sự nghiệp nở rộ, tiền đầy túi tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tránh xe máy đi ngược chiều, xe tải lao vào đám đông đang tham gia lễ hội khiến 8 người tử vong, 25 người bị thương

Tránh xe máy đi ngược chiều, xe tải lao vào đám đông đang tham gia lễ hội khiến 8 người tử vong, 25 người bị thương

Video 1 giờ 13 phút trước
Bùn đất và đá lớn bất ngờ đổ ập xuống trong đêm khiến 4 người tử vong và 3 người khác vẫn mất tích

Bùn đất và đá lớn bất ngờ đổ ập xuống trong đêm khiến 4 người tử vong và 3 người khác vẫn mất tích

Video 1 giờ 20 phút trước
Hiện trường vụ thảm sát khiến 4 người thương vong ở Đắk Lắk: Hung thủ ra tay tàn độc, chỉ tha cho con ruột 3 tuổi

Hiện trường vụ thảm sát khiến 4 người thương vong ở Đắk Lắk: Hung thủ ra tay tàn độc, chỉ tha cho con ruột 3 tuổi

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Đúng 20h hôm nay, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Vụ thảm án cả gia đình ở Đắk Lắk: Hung thủ bị bắt khi đang cải trang thành phụ nữ

Vụ thảm án cả gia đình ở Đắk Lắk: Hung thủ bị bắt khi đang cải trang thành phụ nữ

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Vụ con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Bé trai 12 tuổi leo tường chạy thoát

Vụ con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Bé trai 12 tuổi leo tường chạy thoát

Đời sống 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Nóng: Truy bắt con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình vợ, 3 người tử vong

Nóng: Truy bắt con rể hờ sát hại 4 người trong gia đình vợ, 3 người tử vong

Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 23/7 đến 30/7 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài đổ LỘC, vận trình lên hương, sự nghiệp nở rộ, tiền đầy túi tình đầy tim

Từ ngày 23/7 đến 30/7 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài đổ LỘC, vận trình lên hương, sự nghiệp nở rộ, tiền đầy túi tình đầy tim

Đúng 20h hôm nay, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Đúng 20h hôm nay, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

3 con giáp đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 13/9/2025

3 con giáp đếm tiền mỏi tay, công việc suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp phất len 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 13/9/2025

Mừng 3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ trong 2 ngày cuối tuần (13-14/9), nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, mọi điều may mắn

Mừng 3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ trong 2 ngày cuối tuần (13-14/9), nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, mọi điều may mắn

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/9/2025, 3 con giáp hưởng trọn Phúc Lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/9/2025, 3 con giáp hưởng trọn Phúc Lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/9/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/9/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời