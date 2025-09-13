Tránh xe máy đi ngược chiều, xe tải lao vào đám đông đang tham gia lễ hội khiến 8 người tử vong, 25 người bị thương

Cảnh sát cho biết ít nhất 8 người đã tử vong và 25 người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải mất lái đâm vào những người đang tham gia lễ ngâm tượng thần Ganesh ở quận Hassan, Karnataka, Ấn Độ, vào ngày 12/9.
Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

