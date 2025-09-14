Vì sao 'Chu Chỉ Nhược' Chúc Tự Đan bị mỉa mai vì chúc mừng sinh nhật Dương Mịch?

Theo ghi nhận, trong suốt hai năm kể từ khi Dương Mịch rời công ty Gia Hành, Chúc Tự Đan chưa từng gửi lời chúc sinh nhật đàn chị. Tuy nhiên, năm nay cô bất ngờ đăng bài chúc, khiến nhiều khán giả cho rằng, Chúc Tự Đan có xu hướng khi Dương Mịch phất lên thì nịnh nọt, còn lúc có chuyện thì lờ đi.

Theo truyền thông Trung Quốc, khán giả xôn xao trước bài đăng chúc mừng sinh nhật Dương Mịch của nữ diễn viên Chúc Tự Đan. Đáng chú ý, hành động tưởng như bình thường này lại khiến cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, khi cư dân mạng chỉ ra sự thiếu nhất quán trong cách ứng xử của nữ diễn viên trong nhiều năm qua.

Nhiều cư dân mạng còn nhắc lại câu chuyện trong thời điểm Dương Mịch chuẩn bị rời Gia Hành, tại phim trường "Hồ yêu tiểu hồng nương", Chúc Tự Đan từng trực tiếp gọi thẳng tên đàn chị, tạo cảm giác xa cách (tức không gọi kiểu thân mật, gần gũi). Sau đó, khi phim ra mắt vào năm 2022, cô đăng ảnh chụp cùng toàn bộ dàn diễn viên nữ trong đoàn nhưng lại thiếu Dương Mịch.

Không chỉ với Dương Mịch, cách hành xử của Chúc Tự Đan với đồng nghiệp khác cũng từng gây bàn tán. Khi tham gia chương trình quảng bá cho bộ phim "Trường phong khởi", cô chỉ nhắc đến đạo diễn và nam chính, hoàn toàn bỏ qua nữ chính Lý Nhất Đồng. Điều này khiến khán giả bất ngờ, bởi trước đó cả hai từng hợp tác trong "Thư quyển nhất mộng", và Lý Nhất Đồng đã có nhiều hành động hỗ trợ đoàn phim, thậm chí còn chiêu đãi trà sữa cho toàn bộ ê-kíp.

Thêm vào đó, tại lễ khai máy "Thư quyển nhất mộng", Chúc Tự Đan chỉ đăng ảnh cùng đạo diễn, Lưu Vũ Ninh cùng một số nam diễn viên phụ, nhưng không hề nhắc đến Lý Nhất Đồng - người đóng vai trò quan trọng.

Chuỗi hành động này khiến khán giả đặt nghi vấn về tính cách và cách đối nhân xử thế của Chúc Tự Đan. Trong khi một bộ phận cho rằng đây chỉ là lựa chọn cá nhân, nhiều ý kiến khác lại nhận định nữ diễn viên đang thể hiện sự khéo léo thái quá, dễ bị xem là “thiếu chân thành”, thậm chí là xấu tính với các đồng nghiệp.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, phía đơn vị quản lý của Chúc Tự Đan vẫn chưa lên tiếng về những ồn ào này.