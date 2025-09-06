Không chỉ học giỏi, Dương Mịch còn nổi tiếng với EQ cao trong Cbiz

Không chỉ nổi bật về nhan sắc và khả năng diễn xuất, Dương Mịch còn có thành tích học tập ấn tượng và xuất thân từ một gia đình toàn “học bá”. Được biết, gia đình cô có truyền thống ba đời đỗ vào Đại học Thanh Hoa - một trong những trường danh giá bậc nhất Trung Quốc. Nhiều người nhận xét trí thông minh của Dương Mịch là thừa hưởng từ gen nổi trội của gia đình.

Dương Mịch là nữ diễn viên hàng đầu của Trung Quốc, nổi tiếng với danh xưng “bảo chứng rating”. Cô để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua nhiều tác phẩm đình đám như Truyền Kỳ Vương Chiêu Quân (2005), Cổ Kiếm Kỳ Đàm (2014), Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (2017) và Phù Dao Hoàng Hậu (2018), Sinh Vạn Vật (2025)…

Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên đã chịu áp lực để nối tiếp truyền thống học vấn của gia đình. Tuy nhiên, nhận thấy bản thân có năng khiếu nghệ thuật, cô quyết định đi ngược kỳ vọng của gia đình, đăng ký ngành diễn viên tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - ngôi trường quốc lập hàng đầu Trung Quốc và nổi tiếng châu Á về đào tạo điện ảnh. Dù đỗ thủ khoa với điểm số 583/700, tốt nghiệp loại xuất sắc và trở thành diễn viên nổi tiếng, Dương Mịch vẫn được coi là “kém cỏi nhất nhà” vì không tiếp nối được truyền thống Thanh Hoa.

Ngoài tài năng diễn xuất và học vấn xuất sắc, Dương Mịch còn nổi tiếng với EQ cao, được coi là một trong những người đẹp ứng xử khôn khéo nhất Cbiz. Trong bất kỳ dự án phim hay show truyền hình nào, cô luôn nhận được lời khen từ khán giả và đồng nghiệp về cách giao tiếp, trò chuyện tinh tế. Nhờ vậy, nhiều người gọi cô là “nữ hoàng EQ của Cbiz”.

Đạo diễn Lộ Dương - người từng hợp tác với Dương Mịch nhận xét cô bản lĩnh và chuyên nghiệp: “Trong nhiều cảnh hành động nguy hiểm, từ va chạm, đập xuống sàn cho tới đập vào tủ, Dương Mịch đều tự thực hiện. Cô ấy còn khiến chúng tôi bất ngờ khi chăm sóc bạn diễn rất chu đáo. Khi có sai sót dẫn đến đồng nghiệp bị thương, Dương Mịch không chỉ xin lỗi mà còn xoa dịu bạn diễn một cách ân cần”.

Sự khôn khéo của Dương Mịch còn thể hiện qua cách ứng xử với truyền thông. Trong chương trình Đại Hội Bóc Phốt, khi được hỏi có lo lắng khi Địch Lệ Nhiệt Ba quá nổi tiếng hay không, cô đáp: “Có gì phải lo lắng? Cô ấy tốt thì công ty cũng tốt”. Trong một chương trình khác, khi bị hỏi: “Phạm Băng Băng và Angelababy, nếu một người phải biến mất khỏi Trái đất, bạn hy vọng đó là ai?”, Dương Mịch trả lời ngay: “Tôi biến mất”, khiến khán giả không khỏi bật cười vì sự thông minh và tinh tế trong cách xử lý tình huống.