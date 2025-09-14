Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Thưởng nóng cháu bé dũng cảm cứu bạn trước nguy hiểm cận kề

Đời sống 14/09/2025 19:46

Ông Văn biểu dương hành động dũng cảm của T.C.K (12 tuổi) đã dũng cảm mở cửa cứu bạn T.T.P (12 tuổi, thành viên gia đình nạn nhân) thoát khỏi sự truy đuổi của nghi phạm.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 14/9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã đến viếng 3 nạn nhân tử vong trong vụ án mạng nghiêm trọng tại phường Thành Nhất.

Ông Văn đại diện cho lãnh đạo tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.Tang lễ 3 nạn nhân được người thân và chính quyền địa phương phường Thành Nhất phối hợp tổ chức.

Tại đây, ông Nguyễn Thiên Văn cũng gặp gỡ cháu T.C.K. (12 tuổi, trú phường Thành Nhất) - người đã dũng cảm cứu cháu T.T.P. (13 tuổi) thoát khỏi sự truy đuổi của Nguyễn Nam Đại Thuận.

Phát hiện cháu P. gặp nguy, cháu K. đã mở cửa để P. vào trong nhà và khóa chặt cửa lại, bất chấp bên ngoài đối tượng Thuận liên tục đe dọa phải mở cửa.

Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Thưởng nóng cháu bé dũng cảm cứu bạn trước nguy hiểm cận kề - Ảnh 1
Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (thứ hai từ phải qua) thăm viếng nạn nhân trong vụ thảm án. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền địa phương xem xét có thư khen ngợi, biểu dương đối với cháu K. và dùng tiền cá nhân để “thưởng nóng” cho bé K. 3 triệu đồng.

Trước hoàn cảnh khó khăn của cháu K. khi bố mẹ ly hôn từ nhỏ, cháu sống cùng chị gái 13 tuổi và bà nội già yếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền địa phương trao đổi với nhà trường xem xét vận động, hỗ trợ hoặc có chương trình học bổng để cháu K. có điều kiện học tập.

“Sự mưu trí của cháu K. giúp bạn tránh được sự nguy hiểm cận kề là điều rất đáng trân trọng”, ông Văn chia sẻ.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân. Trong đó, 10 triệu đồng hỗ trợ cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai của nạn nhân) đang điều trị ở bệnh viện, 5 triệu đồng thăm viếng và 35 triệu đồng giao cho chính quyền địa phương chăm sóc bé gái 3 tuổi là con chung của nạn nhân và bị can Nguyễn Nam Đại Thuận.

Ông Nguyễn Thiên Văn đã đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, động viên cháu P. và yêu cầu phía bệnh viện quan tâm, chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân sớm bình phục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị cấp uỷ, chính quyền phường Thành Nhất cùng gia đình quan tâm, giúp đỡ 2 cháu nhỏ trong chặng đường tương lai phía trước.

Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Thưởng nóng cháu bé dũng cảm cứu bạn trước nguy hiểm cận kề - Ảnh 2
Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk biểu dương hành động dũng cảm của cháu bé mở cửa cứu bạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận về tội Giết người, Cướp tài sản.

Thuận được xác định là người đã sát hại vợ "hờ" là chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.) và anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.) vào rạng sáng 13/9. Thuận cũng đâm cháu T.T.P. bị thương, nạn nhân may mắn sống sót do trèo qua hàng xóm cầu cứu.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường, cướp xe máy, tài sản của người đi đường và mặc áo chống nắng cải trang để tẩu thoát.

Thuận còn mang theo thuốc ngủ dự định sẽ tự tử, tuy nhiên bị can đã nhanh chóng bị cơ quan công an bắt giữ sau khoảng 7 giờ gây án.

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 12.9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất rồi bỏ trốn. T.T.P may mắn được T.C.K (hàng xóm) mở cửa cứu giúp, thoát nạn.

Ngày 13.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ở P.Ea Kao, thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) để điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy

Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy

Ngày 13/9, Thuận (tức Hào Điên, ngụ phường Ea Kao) bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người và Cướp tài sản.

