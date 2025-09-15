Quảng Ngãi: Cháy dữ dội kho phế liệu, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa xuất phát từ kho phế liệu của ông Đặng Trí Hùng (53 tuổi, trú tổ 1, phường Đăk Cấm).

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , tối 14/8, một kho phế liệu tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người.

Theo thông tin báo Dân Trí , ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an phường và lực lượng an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dập lửa và giúp người dân di chuyển đồ đạc.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ kho. Người dân hô hoán dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Đám lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ kho. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại thời điểm đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu cháy vật liệu bên trong kho, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Sau hơn hai giờ nỗ lực, đến 21h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các khu vực dân cư lân cận.

Sau hơn hai giờ đám cháy mới được khống chế. Ảnh: Báo Dân Trí.

“Rất may không có thương vong, nhưng toàn bộ kho phế liệu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn”, ông Nguyễn Xuân Ninh, Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm cho biết.

Hiện công tác làm mát hiện trường vẫn đang tiếp tục triển khai. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.