Quảng Ngãi: Cháy dữ dội kho phế liệu, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét

Đời sống 15/09/2025 09:25

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động nhiều xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, tối 14/8, một kho phế liệu tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa xuất phát từ kho phế liệu của ông Đặng Trí Hùng (53 tuổi, trú tổ 1, phường Đăk Cấm).

Quảng Ngãi: Cháy dữ dội kho phế liệu, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ kho. Người dân hô hoán dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an phường và lực lượng an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dập lửa và giúp người dân di chuyển đồ đạc.

Quảng Ngãi: Cháy dữ dội kho phế liệu, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét - Ảnh 2
 Đám lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ kho. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại thời điểm đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu cháy vật liệu bên trong kho, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Sau hơn hai giờ nỗ lực, đến 21h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các khu vực dân cư lân cận.

Quảng Ngãi: Cháy dữ dội kho phế liệu, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét - Ảnh 3
Sau hơn hai giờ đám cháy mới được khống chế. Ảnh: Báo Dân Trí. 

“Rất may không có thương vong, nhưng toàn bộ kho phế liệu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn”, ông Nguyễn Xuân Ninh, Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm cho biết.

Hiện công tác làm mát hiện trường vẫn đang tiếp tục triển khai. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TP.HCM: Cháy cửa hàng phụ tùng, cụ ông 78 tuổi bị bại liệt không thoát ra ngoài được nên tử vong

TP.HCM: Cháy cửa hàng phụ tùng, cụ ông 78 tuổi bị bại liệt không thoát ra ngoài được nên tử vong

Khoảng 4 giờ cùng ngày, khói lửa bùng lên từ căn nhà rộng 40 m2 trên đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây. Phát hiện cháy, người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy kho phế liệu cháy lớn ở Quảng Ngãi tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam

Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam

Đời sống 20 phút trước
Ô tô biến dạng sau tai nạn liên hoàn, người bị thương nằm la liệt trên cao tốc

Ô tô biến dạng sau tai nạn liên hoàn, người bị thương nằm la liệt trên cao tốc

Đời sống 33 phút trước
Tân Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, không dám mơ con đăng quang

Tân Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, không dám mơ con đăng quang

Hậu trường 48 phút trước
Danh tính tài xế ô tô đánh người cao tuổi sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Danh tính tài xế ô tô đánh người cao tuổi sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Hà Nội: Mẹ nam sinh lớp 12 quay quắt tìm con mất tích bí ẩn sau khi tan học

Hà Nội: Mẹ nam sinh lớp 12 quay quắt tìm con mất tích bí ẩn sau khi tan học

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Quảng Ngãi: Cháy dữ dội kho phế liệu, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét

Quảng Ngãi: Cháy dữ dội kho phế liệu, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm, sống đời vương giả sau ngày 15/9/2025

3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm, sống đời vương giả sau ngày 15/9/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/9/2025, 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, cuộc sống viên mãn, Phú Quý Phát Tài, số giàu sang sung sướng như tiên

Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/9/2025, 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, cuộc sống viên mãn, Phú Quý Phát Tài, số giàu sang sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Cuộc sống của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sau sự kiện A80

Cuộc sống của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sau sự kiện A80

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chìm ghe khi sang sông, chồng bơi được vào bờ, vợ bị nước cuốn mất tích

Chìm ghe khi sang sông, chồng bơi được vào bờ, vợ bị nước cuốn mất tích

Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam

Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam

Ô tô biến dạng sau tai nạn liên hoàn, người bị thương nằm la liệt trên cao tốc

Ô tô biến dạng sau tai nạn liên hoàn, người bị thương nằm la liệt trên cao tốc

Danh tính tài xế ô tô đánh người cao tuổi sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Danh tính tài xế ô tô đánh người cao tuổi sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Hà Nội: Mẹ nam sinh lớp 12 quay quắt tìm con mất tích bí ẩn sau khi tan học

Hà Nội: Mẹ nam sinh lớp 12 quay quắt tìm con mất tích bí ẩn sau khi tan học