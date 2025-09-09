Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

Vụ cháy xảy ra tại ấp Hòa Phát (xã Hòa Lạc, An Giang) do hộ dân thắp nhang ban thờ, sau đó lan sang 4 nhà lân cận, thiêu rụi toàn bộ tài sản của 3 hộ gia đình.
Theo thông tin báo Tiền Phong, vụ hỏa hoạn xảy ra chiều tối 8/9, từ nhà ông Phạm Quí Tính (SN 1980), tại ấp Hòa Phát (xã Hòa Lạc, An Giang), sau đó lan sang các nhà kế cận, khiến 3 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 1 căn khác bị ảnh hưởng một phần. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.
Nguyên nhân ban đầu được xác định, người thân ông Tính thắp nhang ban thờ mẹ ruột rồi ra ngoài, không có người trông coi nên xảy ra cháy không được phát hiện kịp thời.
Khi người dân phát hiện cháy, ngọn lửa đã bao trùm nhà ông Tính, dù người dân địa phương và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát nhanh nên cháy lan sang các nhà kế bên.
Theo thông tin báo VietNamNet, nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới dập lửa. Tuy nhiên, khu vực cháy lớn nằm ven sông gây khó cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận. Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.
Thống kê của chính quyền địa phương, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi hoàn toàn 3 căn nhà và 1 căn bị cháy xém.