Đời sống 08/09/2025 09:49

Người dân sinh sống gần khu vực phường Từ Sơn phát hiện cột khói bốc cao hàng chục mét với mùi khét tại cửa hàng kinh doanh lốp ô tô Nhật Anh trên đường Lý Thánh Tông. Sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng.

Theo thông tin báo VOV, tối ngày 7/9, lãnh đạo UBND phường Từ Sơn cho biết: “Đám cháy xảy ra tại một xưởng lốp ô tô có diện tích lớn. Do lửa lan nhanh, công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Hiện tôi đang trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, phối hợp xử lý".

Bắc Ninh: Cháy dữ dội cửa hàng lốp ô tô, khói đen dày đặc, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo VOV. 

Đến khoảng 22h cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Theo đó khoảng 19h50 vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một xưởng lốp ô tô nằm gần siêu thị Từ Sơn, thuộc phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Do xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, kèm theo khói đen dày đặc, gây hoảng loạn cho người dân khu vực lân cận.

Theo thông tin VTC News, nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường tiến hành khống chế đám cháy.

Bắc Ninh: Cháy dữ dội cửa hàng lốp ô tô, khói đen dày đặc, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 2
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: VTC News 

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, lực lượng cứu hỏa cơ bản khống chế được đám cháy, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một lượng lớn lốp ô tô cùng nhiều máy móc trong cửa hàng bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân và thiệt hại sau vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

