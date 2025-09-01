Khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy

Đời sống 01/09/2025 09:42

Thống kê bước đầu khoảng 500 xe máy tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, bị thiêu rụi, gầm cầu bong nhiều mảng bêtông.

Theo thông tin báo Thanh Niên, tối 31/8, một lãnh đạo UBND P.Hồng Hà (Hà Nội) cho biết, vụ cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy (địa chỉ 335 Nguyễn Khoái) không gây thiệt hại về người.

Theo báo cáo ban đầu, diện tích đám cháy khoảng 300 m2; ước tính có khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi, không có ô tô hư hại.

Ở thời điểm vụ cháy xảy ra, ông Phạm Văn D. đang làm việc tại gara ô tô đối diện bãi xe nhìn thấy cháy tại bốt điện bên ngoài đường cạnh trụ T2 cầu Vĩnh Tuy sau đó cháy lan sang bãi xe.

Khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Ông Dụng cùng với nhân viên tại gara ô tô và nhân viên đơn vị trông giữ xe dùng bình bột chữa cháy và vòi nước phun vào đám cháy tuy nhiên đám cháy phát triển nhanh nên việc chữa cháy không hiệu quả. Sau đó, cán bộ nhân viên gara ô tô và đơn vị trông giữ xe đã gọi điện báo cháy.

Ngoài ra, theo P.Hồng Hà, cơ sở xảy ra cháy là địa điểm trông giữ phương tiện do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH vận tải và giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác dịch vụ. Vị trí dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền cùng phía Sở Xây dựng Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm đánh giá chi tiết vụ cháy, đồng thời lắng nghe các đề xuất giải pháp. Về việc bãi xe có giấy phép hay không, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

Khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy - Ảnh 2
Thống kê bước đầu khoảng 500 xe máy tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: VNExpress. 

Như trước đó VietNamNet đưa tin, khoảng 12h15 ngày 30/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi ô tô, xe máy ở khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện có khói đen dày đặc kèm theo mùi khét bốc ra từ khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy và Cảng Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường, tiếp cận dập lửa.

Sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan chuyên môn của Sở Xây dựng sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng của cầu Vĩnh Tuy.

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường, phong tỏa đoạn đường Nguyễn Khoái qua khu vực cháy. Ít nhất 5 xe cứu hỏa được điều động, giao thông ùn ứ kéo dài.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy bãi xe ở Hà Nội tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Đời sống 7 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Tin tức giải trí 7 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Bức tường bất ngờ đổ sập trong tích tắc, đè người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

Bức tường bất ngờ đổ sập trong tích tắc, đè người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

Video 8 giờ 53 phút trước
Mải mê chơi đùa dưới trời mưa bất ngờ sét đánh trúng cây trong sân trường nhóm sinh viên hoảng sợ bỏ chạy

Mải mê chơi đùa dưới trời mưa bất ngờ sét đánh trúng cây trong sân trường nhóm sinh viên hoảng sợ bỏ chạy

Video 9 giờ 7 phút trước
TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

Đời sống 9 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

Đắk Lắk: Dùng điện thoại đang sạc khi trời sấm sét, thanh niên 16 tuổi bị điện giật tử vong

Đắk Lắk: Dùng điện thoại đang sạc khi trời sấm sét, thanh niên 16 tuổi bị điện giật tử vong

Quảng Trị: Bắt nóng nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

Quảng Trị: Bắt nóng nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

Giá vàng hôm nay 1/9/2025: Vừa mở cửa thế giới đã lao dốc, trong nước vàng miếng SJC ở vùng đỉnh chót vót

Giá vàng hôm nay 1/9/2025: Vừa mở cửa thế giới đã lao dốc, trong nước vàng miếng SJC ở vùng đỉnh chót vót