Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa

Đời sống 28/08/2025 11:02

Theo Công an TP Hà Nội, đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo thông tin VNExpress, khoảng 0h15, lửa bắt đầu bùng lên tại một xưởng in bạt, decal nằm trong đường Tân Triều mới. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh, rực sáng cả một góc trời.

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VNExpress. 

Trong quá trình cháy, xưởng phát sinh nhiều khói độc, mùi khét, kèm theo tiếng nổ. Hỏa hoạn sau đó lan sang một số ki-ốt nhỏ chuyên để chứa đồ thiết bị vệ sinh, giấy, hàng hóa tiêu dùng bên cạnh.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều hai xe chỉ huy, 9 xe chữa cháy của 5 đơn vị gồm Đội CC&CNCH khu vực số 4, 12, 13, 31 và Đội chữa cháy học tập trường Đại học PCCC và 60 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường.

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa - Ảnh 2
Nhà xưởng tại đường Tân Triều Mới, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo thông tin báo Tiền Phong, khi đến hiện trường, nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, chứa nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc và có khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo triển khai các mũi trinh sát, tấn công khoanh vùng đám cháy, kịp thời ngăn chặn cháy lan ra các khu vực xung quanh. Đồng thời, huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng PCCC tiếp cận vào bên trong để tổ chức dập tắt đám cháy.

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa - Ảnh 3Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa - Ảnh 4

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa - Ảnh 5
Cảnh sát phòng cháy dập lửa ở bên trong nhà xưởng. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, đến khoảng 00h53, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế đám cháy.

Khoảng 1h12 phút đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn, các đơn vị tiếp tục dập tàn, làm mát cấu kiện xây dựng, qua đó lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ, không để cháy lan sang hàng nghìn mét vuông các công trình và nhà dân lân cận.

Đến khoảng 2h30, hỏa hoạn được dập tắt, không để lan sang hàng nghìn mét vuông các công trình và nhà dân lân cận. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song trong quá trình chữa cháy một chiến sĩ bị kiệt sức.

