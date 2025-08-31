TP.HCM: Cháy lò nung của công ty xử lý nhiệt, làm náo loạn cả khu vực

Đời sống 31/08/2025 10:07

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng tài sản, bức tường của căn nhà sát vách bị ảnh hưởng. Thời điểm xảy ra cháy, công ty không có công nhân làm việc.

Theo báo Dân Trí, sáng 31/8, một công ty xử lý nhiệt nằm trên quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), xảy ra cháy làm náo loạn cả khu vực.

TP.HCM: Cháy lò nung của công ty xử lý nhiệt, làm náo loạn cả khu vực - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Khoảng 6h50 phút, Công ty xử lý nhiệt T.D. xảy ra cháy ở phía sau công ty, kèm theo đó là nhiều tiếng nổ. Do khu vực cháy là lò nung kim loại, không gian kín, nên quá trình dập lửa tại chỗ bất thành. Lửa cháy lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TPHCM huy động xe cứu hỏa, cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát phải đeo mặt nạ chống độc để tiếp cận vào khu vực hiện trường.

Đến gần 8h cùng ngày, lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng tài sản, bức tường của căn nhà sát vách bị ảnh hưởng. Thời điểm xảy ra cháy, công ty không có công nhân làm việc.

TP.HCM: Cháy lò nung của công ty xử lý nhiệt, làm náo loạn cả khu vực - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Cách đây vài ngày, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy tại công ty môi trường, một phần nhà xưởng bị thiêu rụi. Cụ thể theo VOV, theo thông tin từ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, vào lúc 14h ngày 15/8, đội phát hiện một cột khói lớn cách trụ sở khoảng 400m và nhanh chóng xác định vị trí đám cháy tại Công ty Môi trường V.X, nằm trên đường N8, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương).

Ngay lập tức, Đội đã điều động 6 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Hỗ trợ chữa cháy còn có 3 xe từ Đội PCCC chuyên ngành khu công nghiệp Nam Tân Uyên và 1 xe từ Đội PCCC chuyên ngành khu công nghiệp VSIP 3.

Đám cháy bùng phát tại khu vực hủy hàng, với diện tích khoảng 60m², sau đó lan rộng ra khu nhà xưởng C rộng 2.700m2. Chất cháy chủ yếu là phế liệu như nhựa, rác, mút xốp... nên ngọn lửa bùng phát mạnh, gây khó khăn cho công tác dập lửa. Lực lượng PCCC đã nỗ lực triển khai đội hình, tập trung ngăn cháy lan.

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa

Theo Công an TP Hà Nội, đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

