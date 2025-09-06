Cà Mau: Cháy cửa hàng đồ điện gia dụng trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 6/9, lãnh đạo phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng bán đồ điện, điện tử trên đường Hà Huy Tập.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 5/9, lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng. Người dân hô hoán, phá cửa cuốn và dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp được điều động đến hiện trường.

Tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bạc Liêu đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cứu nạn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Đến khoảng 22h15, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Lao Động.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề. Theo VNExpress, ngày 22/8 khoảng 11h45, khói, lửa xuất phát từ ngôi nhà trong chợ Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi cũ), sau đó lan nhanh sang các căn lân cận. Một số người trong chợ cố gắng dập lửa nhưng không thành.

Phần lớn nhà ở đây làm bằng gỗ, tôn, khu vực có gió mạnh nên trong chốc lát hỏa hoạn lan nhanh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Sau nửa giờ, đám cháy đã lan rộng gần như toàn khu chợ. Nhiều người chạy tán loạn, bỏ lại tài sản.

Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người tới dập lửa. Tuy nhiên khu vực cháy lớn nằm cặp mé bờ sông gây khó cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận. Một số cano của lực lượng PCCC và người dân chạy dọc sông tìm cách khống chế lửa.

Theo UBND xã Thanh Tùng, đám cháy không gây thương vong, song thiêu rụi hoàn toàn 57 ki-ốt của 31 tiểu thương, tổng thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

