Cà Mau: Cháy cửa hàng đồ điện gia dụng trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 06/09/2025 12:07

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 6/9, lãnh đạo phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng bán đồ điện, điện tử trên đường Hà Huy Tập.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 5/9, lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng. Người dân hô hoán, phá cửa cuốn và dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp được điều động đến hiện trường.

Tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bạc Liêu đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cứu nạn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Đến khoảng 22h15, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Cà Mau: Cháy cửa hàng đồ điện gia dụng trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Lao Động. 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề. Theo VNExpress, ngày 22/8 khoảng 11h45, khói, lửa xuất phát từ ngôi nhà trong chợ Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi cũ), sau đó lan nhanh sang các căn lân cận. Một số người trong chợ cố gắng dập lửa nhưng không thành.

Phần lớn nhà ở đây làm bằng gỗ, tôn, khu vực có gió mạnh nên trong chốc lát hỏa hoạn lan nhanh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Sau nửa giờ, đám cháy đã lan rộng gần như toàn khu chợ. Nhiều người chạy tán loạn, bỏ lại tài sản.

Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người tới dập lửa. Tuy nhiên khu vực cháy lớn nằm cặp mé bờ sông gây khó cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận. Một số cano của lực lượng PCCC và người dân chạy dọc sông tìm cách khống chế lửa.

Theo UBND xã Thanh Tùng, đám cháy không gây thương vong, song thiêu rụi hoàn toàn 57 ki-ốt của 31 tiểu thương, tổng thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

Nghẹt thở giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hưng Yên

Nghẹt thở giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hưng Yên

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hưng Yên kịp thời chữa cháy, giải cứu 7 người trong một gia đình mắc kẹt bên trong căn nhà 3 tầng.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà ở Cà Mau tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đắk Lắk: Xe thu gom rác tông học sinh lớp 6 tử vong trong trường học

Đắk Lắk: Xe thu gom rác tông học sinh lớp 6 tử vong trong trường học

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Gia Lai: Nước lũ đổ về, trên 300 hộ dân đang bị chia cắt

Gia Lai: Nước lũ đổ về, trên 300 hộ dân đang bị chia cắt

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Xe buýt đang di chuyển với tốc độ thì mất lái lao xuống vực khiến 15 người tử vong, 16 người bị thương

Xe buýt đang di chuyển với tốc độ thì mất lái lao xuống vực khiến 15 người tử vong, 16 người bị thương

Video 2 giờ 23 phút trước
Tài xế đột ngột lên cơn co giật, khiến xe mất kiểm soát, bốc cháy lao qua 4 làn đường trên cao tốc như phim hành động

Tài xế đột ngột lên cơn co giật, khiến xe mất kiểm soát, bốc cháy lao qua 4 làn đường trên cao tốc như phim hành động

Video 2 giờ 33 phút trước
Nghệ An: Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán cứu em nhỏ 2 tuổi ngã xuống mương, khiến nhiều người thót tim

Nghệ An: Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán cứu em nhỏ 2 tuổi ngã xuống mương, khiến nhiều người thót tim

Video 2 giờ 47 phút trước
Cà Mau: Cháy cửa hàng đồ điện gia dụng trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Cà Mau: Cháy cửa hàng đồ điện gia dụng trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Điểm danh 4 trái cây giàu chất xơ giúp giảm tình trạng táo bón cực tốt

Điểm danh 4 trái cây giàu chất xơ giúp giảm tình trạng táo bón cực tốt

Sống khỏe 3 giờ 26 phút trước
Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em 2 tuổi rơi xuống mương nước ở Nghệ An

Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em 2 tuổi rơi xuống mương nước ở Nghệ An

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/9-10/9/2025), Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng' cho 3 con giáp, trúng số độc đắc 'dễ như mơ', cải vận đổi đời, tiền tỷ về tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/9-10/9/2025), Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng' cho 3 con giáp, trúng số độc đắc 'dễ như mơ', cải vận đổi đời, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Thái Nguyên: Sập sàn nhà trước bữa ăn tối, 6 người bị thương

Thái Nguyên: Sập sàn nhà trước bữa ăn tối, 6 người bị thương

Đời sống 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 6/9/2025, 3 con giáp 'ăn Lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 6/9/2025, 3 con giáp 'ăn Lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim

Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim

Làm đẹp ở spa tư nhân, vùng kín cô gái 22 tuổi bị biến dạng, phải đưa đi cấp cứu

Làm đẹp ở spa tư nhân, vùng kín cô gái 22 tuổi bị biến dạng, phải đưa đi cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đắk Lắk: Xe thu gom rác tông học sinh lớp 6 tử vong trong trường học

Đắk Lắk: Xe thu gom rác tông học sinh lớp 6 tử vong trong trường học

Gia Lai: Nước lũ đổ về, trên 300 hộ dân đang bị chia cắt

Gia Lai: Nước lũ đổ về, trên 300 hộ dân đang bị chia cắt

Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em 2 tuổi rơi xuống mương nước ở Nghệ An

Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em 2 tuổi rơi xuống mương nước ở Nghệ An

Thái Nguyên: Sập sàn nhà trước bữa ăn tối, 6 người bị thương

Thái Nguyên: Sập sàn nhà trước bữa ăn tối, 6 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 6/9/2025: Xô đổ mọi kỷ lục, vàng SJC trong nước tiến thẳng lên 135,4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/9/2025: Xô đổ mọi kỷ lục, vàng SJC trong nước tiến thẳng lên 135,4 triệu đồng

Thanh Hóa: Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc

Thanh Hóa: Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc