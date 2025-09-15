Ngôi sao kỳ cựu của làng giải trí Hoa ngữ Trần Kỳ khiến đồng nghiệp tiếc thương khi trút hơi thở cuối cùng vào ngày 13/9, hưởng thọ 96 tuổi. Bà từng góp mặt trong bộ phim 'Tân dòng sông ly biệt'.

Nữ diễn viên Trần Kỳ qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. Được biết, bà mất đúng 8 ngày trước khi đón sinh nhật lần thứ 96. Sự ra đi của bà khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả xót xa.

Bà Trần Kỳ cống hiến cho nghệ thuật từ khi bước vào tuổi 20. Bà được xem là một trong những cây đại thụ của làng điện ảnh Trung Quốc.

Bà Trần Kỳ từng được trao giải Cống hiến đặc biệt tại Giải nghệ thuật biểu diễn kịch Bạch Ngọc Lan, một giải thưởng cao quý vinh danh những đóng góp trọn đời của bà cho nghệ thuật.

Trần Kỳ, tên thật là Trần Sửu, sinh ngày 21-9-1929. Bà xuất thân là phát thanh viên, sau đó chuyển sang sân khấu kịch rồi bén duyên với điện ảnh và truyền hình.

Suốt 77 năm sự nghiệp, bà tham gia nhiều vai diễn để đời, trong đó có những phim quen thuộc với khán giả là Xuân quang xán lạn Trư Bát Giới, phim chuyển thể tác phẩm cùng tên của nhà văn Quỳnh Dao - Tân dòng sông ly biệt, Một gia đình Thượng Hải, Bán sinh duyên...

Nhờ nét diễn tự nhiên, đầy nhân hậu, Trần Kỳ trở thành hình ảnh "bà nội quốc dân" trong lòng khán giả.

Tân dòng sông ly biệt kể về những bi kịch của gia đình họ Lục trong bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, thời kỳ Chiến tranh Trung - Nhật, xoay quanh mâu thuẫn giữa các thế hệ và sự xung đột tư tưởng phong kiến, hiện đại. Trong đó, diễn viên Trần Kỳ thủ vai bà La.

Ở tuổi xế chiều, Trần Kỳ vẫn gắn bó với nghệ thuật và từng nhận Giải thưởng Cống hiến đặc biệt của giải Bạch Ngọc Lan Thượng Hải, ghi nhận những cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật.

