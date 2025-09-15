Nữ diễn viên 'Tân dòng sông ly biệt' qua đời sau cơn nhồi máu cơ tim đột ngột

Sao quốc tế 15/09/2025 12:12

Ngôi sao kỳ cựu của làng giải trí Hoa ngữ Trần Kỳ khiến đồng nghiệp tiếc thương khi trút hơi thở cuối cùng vào ngày 13/9, hưởng thọ 96 tuổi. Bà từng góp mặt trong bộ phim 'Tân dòng sông ly biệt'.

Nữ diễn viên Trần Kỳ qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. Được biết, bà mất đúng 8 ngày trước khi đón sinh nhật lần thứ 96. Sự ra đi của bà khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả xót xa.

Bà Trần Kỳ cống hiến cho nghệ thuật từ khi bước vào tuổi 20. Bà được xem là một trong những cây đại thụ của làng điện ảnh Trung Quốc.

Bà Trần Kỳ từng được trao giải Cống hiến đặc biệt tại Giải nghệ thuật biểu diễn kịch Bạch Ngọc Lan, một giải thưởng cao quý vinh danh những đóng góp trọn đời của bà cho nghệ thuật.

Nữ diễn viên 'Tân dòng sông ly biệt' qua đời sau cơn nhồi máu cơ tim đột ngột - Ảnh 1

Trần Kỳ, tên thật là Trần Sửu, sinh ngày 21-9-1929. Bà xuất thân là phát thanh viên, sau đó chuyển sang sân khấu kịch rồi bén duyên với điện ảnh và truyền hình. 

Suốt 77 năm sự nghiệp, bà tham gia nhiều vai diễn để đời, trong đó có những phim quen thuộc với khán giả là Xuân quang xán lạn Trư Bát Giới, phim chuyển thể tác phẩm cùng tên của nhà văn Quỳnh Dao - Tân dòng sông ly biệt, Một gia đình Thượng Hải, Bán sinh duyên...

 Nhờ nét diễn tự nhiên, đầy nhân hậu, Trần Kỳ trở thành hình ảnh "bà nội quốc dân" trong lòng khán giả.

 

Tân dòng sông ly biệt kể về những bi kịch của gia đình họ Lục trong bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, thời kỳ Chiến tranh Trung - Nhật, xoay quanh mâu thuẫn giữa các thế hệ và sự xung đột tư tưởng phong kiến, hiện đại. Trong đó, diễn viên Trần Kỳ thủ vai bà La.

Ở tuổi xế chiều, Trần Kỳ vẫn gắn bó với nghệ thuật và từng nhận Giải thưởng Cống hiến đặc biệt của giải Bạch Ngọc Lan Thượng Hải, ghi nhận những cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật.

Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng "tan vỡ" với Lộc Hàm?

Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng "tan vỡ" với Lộc Hàm?

Mới đây, cư dân mạng phát hiện bố của Quan Hiểu Đồng like bài viết nói con gái ông đã chia tay với Lộc Hàm.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Kỳ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng "tan vỡ" với Lộc Hàm?

Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng "tan vỡ" với Lộc Hàm?

Vì sao 'Chu Chỉ Nhược' Chúc Tự Đan bị mỉa mai vì chúc mừng sinh nhật Dương Mịch?

Vì sao 'Chu Chỉ Nhược' Chúc Tự Đan bị mỉa mai vì chúc mừng sinh nhật Dương Mịch?

Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích 'thiếu chuyên nghiệp' khi livestream sản phẩm quảng cáo

Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích 'thiếu chuyên nghiệp' khi livestream sản phẩm quảng cáo

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai

Lý Băng Băng không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu

Lý Băng Băng không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu

Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này

Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không chỉ đạo diễn, Thành Nghị cũng bị chê bai trong 'Phó sơn hải' vì điều này

Không chỉ đạo diễn, Thành Nghị cũng bị chê bai trong 'Phó sơn hải' vì điều này

Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng "tan vỡ" với Lộc Hàm?

Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng "tan vỡ" với Lộc Hàm?

Vì sao 'Chu Chỉ Nhược' Chúc Tự Đan bị mỉa mai vì chúc mừng sinh nhật Dương Mịch?

Vì sao 'Chu Chỉ Nhược' Chúc Tự Đan bị mỉa mai vì chúc mừng sinh nhật Dương Mịch?

Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích 'thiếu chuyên nghiệp' khi livestream sản phẩm quảng cáo

Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích 'thiếu chuyên nghiệp' khi livestream sản phẩm quảng cáo

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố