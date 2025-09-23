Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang

Mới đây, ông Nawat Itsaragrisil lên tiếng về việc Suphannee “Baby” Noinonthong, Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 bị tước vương miện chỉ sau một ngày đăng quang vì lộ video nhạy cảm.

Suphannee "Baby" Noinonthong đăng quang vào ngày 20/9 nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý với tư cách đại diện của tỉnh Prachuap Khiri Khan tại cuộc thi Miss Grand Thailand - Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, những đoạn video "nóng" của cô đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong video, Baby xuất hiện trong trang phục mỏng tang và có những hành động nhạy cảm.

 

Ngay lập tức, ban tổ chức cuộc thi đã ra thông báo chính thức tước vương miện của cô. Nội dung thông báo nêu rõ: "Đương kim Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 bị phát hiện đã tham gia vào một số hoạt động không phù hợp với tinh thần và nguyên tắc mà các thí sinh phải tuân thủ. Do đó, chúng tôi buộc phải chấm dứt nhiệm kỳ của cô ấy".

Ban tổ chức cũng bày tỏ sự hối tiếc và gửi lời xin lỗi đến khán giả, nhà tài trợ vì đã không điều tra kỹ lưỡng ngay từ đầu.

Đối mặt với làn sóng chỉ trích, Baby đã đăng tải video xin lỗi và cũng như để trải lòng. Cô thừa nhận từng chụp ảnh khỏa thân để kiếm tiền chữa bệnh cho người mẹ đã qua đời.

"Tôi không còn cha mẹ, sống một mình và khao khát được làm lại từ đầu. Tôi muốn chứng minh rằng mình có thể thay đổi và sống tốt đẹp hơn", cô chia sẻ trong nước mắt. Người đẹp cũng khẳng định mình không liên quan đến các trang web cờ bạc và đã nhiều lần bị sử dụng hình ảnh trái phép.

Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang - Ảnh 2
Suphannee “Baby” Noinonthong bị tước vương miện chỉ sau một đêm

 

Đáng ngạc nhiên, ông Nawat Itsaragrisil lại bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của Baby. Ông động viên cô và cho biết không muốn trừng phạt người đẹp.

Tôi hiểu và thông cảm với cô ấy ở một mức độ nào đó. Cô ấy đang lên tiếng về mong muốn thay đổi của mình”, ông Nawat phát biểu. Tuy nhiên, trước sức ép từ dư luận, khả năng Baby có thể tiếp tục tham dự cuộc thi quốc gia gần như là không thể.

 

