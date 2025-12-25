Tử vi 12 con giáp dự báo, trong tháng 12/2025, vận trình của tuổi Sửu có vẻ như đang gặp phải những thử thách lớn, khiến mọi mặt trong cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề. Công việc trắc trở, những bất đồng với đồng nghiệp và cấp trên cứ liên tục xảy ra, khiến bản mệnh khó giữ được bình tĩnh và tỉnh táo.

May mắn là đường tình duyên của tuổi Sửu trở nên rực rỡ. Người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp thông qua bạn bè hoặc môi trường công việc. Người có đôi có cơ hội hâm nóng tình cảm bằng những buổi hẹn hò, tạo thêm sự gắn kết.

Tài chính trong tháng này cũng không mấy khả quan. Các khoản chi tiêu dễ bị tán hết mà chưa thấy tiền về, khiến cho túi tiền của tuổi Sửu trở nên eo hẹp hơn bao giờ hết. Việc tránh xa những khoản đầu tư lớn hoặc mua sắm không cần thiết là điều cực kỳ cần thiết để giữ cho ngân sách của bản mệnh không bị rỗng túng.

Tuổi Dần

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần xử lý tình huống tốt, giải quyết nhanh mâu thuẫn.

Ngày này tuổi Dần lặng lẽ làm việc bản thân theo đuổi, thành tựu cao, nhưng lại ngại chia sẻ với mọi người xung quanh.

Công việc: Người tuổi Dần thành tựu trong công danh nhiều, nhưng ngại chia sẻ với mọi người.

Tình cảm: Tình cảm giờ đây cả hai đã tốt hơn, không còn những hiểu lầm trước.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hiện tại việc chi tiêu đã được bạn chú ý nhiều hơn.

Sức khoẻ: Vốn dĩ bạn đang cố gắng cải thiện thể trạng theo cách riêng, nhưng vì thiếu kiến thức nên quá trình diễn ra hơi chậm.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp bản lĩnh, nghị lực, có đam mê làm giàu và kiếm tiền mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Từ sau ngày này chính là lúc số mệnh của họ có những thay đổi tích cực, tuổi Thìn cảm nhận rõ vận may tài chính đang đứng về phía mình. Công việc hanh thông, trôi chảy, những mối quan hệ xã hội tốt đẹp không ngừng được kết nối, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ nhiều hơn bao giờ hết.

Tuổi Thìn nhờ phúc Thần Tài, có khả năng thu được khoản tiền lớn trong thời gian ngắn, họ còn được quý nhân xuất hiện đúng lúc, trao cho những cơ hội lớn chưa từng có. Tiền bạc đến nhanh và ổn định khiến cuộc sống thay đổi rõ rệt.

Lúc này Thìn có thể thoải mái bung sức, thử sức trong lĩnh vực mới hoặc mở rộng việc làm ăn, lãi lời chắc chắn tăng nhanh. Họ cũng nên chú ý quản lý tài chính tốt hơn, nếu làm được điều này, tài lộc không chỉ thăng hoa nhất thời mà còn kéo dài sang giai đoạn tiếp theo.

