Trong 2 ngày 26 và 27/12 dương lịch, 3 con giáp công danh thành tựu, điềm lành gõ cửa, vận đời lên hương, tiền vàng sung túc

Tâm linh - Tử vi 25/12/2025 19:11

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tha hồ hưởng thụ, phú quý ấm no.

Tuổi Sửu 

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong tháng 12/2025, vận trình của tuổi Sửu có vẻ như đang gặp phải những thử thách lớn, khiến mọi mặt trong cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề. Công việc trắc trở, những bất đồng với đồng nghiệp và cấp trên cứ liên tục xảy ra, khiến bản mệnh khó giữ được bình tĩnh và tỉnh táo.

Tài chính trong tháng này cũng không mấy khả quan. Các khoản chi tiêu dễ bị tán hết mà chưa thấy tiền về, khiến cho túi tiền của tuổi Sửu trở nên eo hẹp hơn bao giờ hết. Việc tránh xa những khoản đầu tư lớn hoặc mua sắm không cần thiết là điều cực kỳ cần thiết để giữ cho ngân sách của bản mệnh không bị rỗng túng.

May mắn là đường tình duyên của tuổi Sửu trở nên rực rỡ. Người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp thông qua bạn bè hoặc môi trường công việc. Người có đôi có cơ hội hâm nóng tình cảm bằng những buổi hẹn hò, tạo thêm sự gắn kết.

Trong 2 ngày 26 và 27/12 dương lịch, 3 con giáp công danh thành tựu, điềm lành gõ cửa, vận đời lên hương, tiền vàng sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần xử lý tình huống tốt, giải quyết nhanh mâu thuẫn.

Ngày này tuổi Dần lặng lẽ làm việc bản thân theo đuổi, thành tựu cao, nhưng lại ngại chia sẻ với mọi người xung quanh.

Công việc: Người tuổi Dần thành tựu trong công danh nhiều, nhưng ngại chia sẻ với mọi người.

Tình cảm: Tình cảm giờ đây cả hai đã tốt hơn, không còn những hiểu lầm trước.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hiện tại việc chi tiêu đã được bạn chú ý nhiều hơn.

Sức khoẻ: Vốn dĩ bạn đang cố gắng cải thiện thể trạng theo cách riêng, nhưng vì thiếu kiến thức nên quá trình diễn ra hơi chậm.

Trong 2 ngày 26 và 27/12 dương lịch, 3 con giáp công danh thành tựu, điềm lành gõ cửa, vận đời lên hương, tiền vàng sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Thìn là con giáp bản lĩnh, nghị lực, có đam mê làm giàu và kiếm tiền mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Từ sau ngày này chính là lúc số mệnh của họ có những thay đổi tích cực, tuổi Thìn cảm nhận rõ vận may tài chính đang đứng về phía mình. Công việc hanh thông, trôi chảy, những mối quan hệ xã hội tốt đẹp không ngừng được kết nối, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ nhiều hơn bao giờ hết.

Tuổi Thìn nhờ phúc Thần Tài, có khả năng thu được khoản tiền lớn trong thời gian ngắn, họ còn được quý nhân xuất hiện đúng lúc, trao cho những cơ hội lớn chưa từng có. Tiền bạc đến nhanh và ổn định khiến cuộc sống thay đổi rõ rệt. 

Lúc này Thìn có thể thoải mái bung sức, thử sức trong lĩnh vực mới hoặc mở rộng việc làm ăn, lãi lời chắc chắn tăng nhanh. Họ cũng nên chú ý quản lý tài chính tốt hơn, nếu làm được điều này, tài lộc không chỉ thăng hoa nhất thời mà còn kéo dài sang giai đoạn tiếp theo.

Trong 2 ngày 26 và 27/12 dương lịch, 3 con giáp công danh thành tựu, điềm lành gõ cửa, vận đời lên hương, tiền vàng sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán đếm tiền mãi không hết, ung dung hưởng lộc no nê.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vừa đặt chân về sau chuyến công tác, câu nói của con gái 6 tuổi khiến tôi 'hóa đá' nhìn vào chiếc tủ đang đóng chặt

Vừa đặt chân về sau chuyến công tác, câu nói của con gái 6 tuổi khiến tôi 'hóa đá' nhìn vào chiếc tủ đang đóng chặt

Tâm sự 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp chuyển mình thành đại gia, sống trong nhung lụa giàu sang, hạnh phúc viên mãn đủ đường

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp chuyển mình thành đại gia, sống trong nhung lụa giàu sang, hạnh phúc viên mãn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Từ đây đến 31/12/2025: 3 tuổi cát khí thổi vào nhà, phất lên giàu khủng khiếp, đã may mắn còn phú quý đủ đường

Từ đây đến 31/12/2025: 3 tuổi cát khí thổi vào nhà, phất lên giàu khủng khiếp, đã may mắn còn phú quý đủ đường

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Không đánh ghen ầm ĩ, tôi khiến chồng ngoại tình tự nguyện quay về sau khi tận mắt thấy 'bộ mặt thật' của nhân tình

Không đánh ghen ầm ĩ, tôi khiến chồng ngoại tình tự nguyện quay về sau khi tận mắt thấy 'bộ mặt thật' của nhân tình

Tâm sự 18 phút trước
Bị mẹ cấm cản yêu đương ngay lần đầu ra mắt, tôi uất ức để rồi 30 ngày sau phải cảm ơn mẹ vì đã cứu đời mình khỏi hố sâu

Bị mẹ cấm cản yêu đương ngay lần đầu ra mắt, tôi uất ức để rồi 30 ngày sau phải cảm ơn mẹ vì đã cứu đời mình khỏi hố sâu

Tâm sự 20 phút trước
Lấy nhầm chồng bất tài, tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Lấy nhầm chồng bất tài, tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Tâm sự 20 phút trước
Ngày 27, 28, 29 tháng 12/2025, 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, tài lộc dồi dào, kiếm được rất nhiều của cải, phất lên như vũ bão

Ngày 27, 28, 29 tháng 12/2025, 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, tài lộc dồi dào, kiếm được rất nhiều của cải, phất lên như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Bước qua ngày 27/12/2025, 3 con giáp lúc nào cũng tươi sáng, may mắn đầy hứa hẹn, vạn sự như ý, phú quý bạt ngàn

Bước qua ngày 27/12/2025, 3 con giáp lúc nào cũng tươi sáng, may mắn đầy hứa hẹn, vạn sự như ý, phú quý bạt ngàn

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Tôi chết lặng đi khi mẹ chồng đặt điều chỉ vu khống tôi "chê nhà chồng nghèo" trước mặt mọi người

Tôi chết lặng đi khi mẹ chồng đặt điều chỉ vu khống tôi "chê nhà chồng nghèo" trước mặt mọi người

Tâm sự 23 phút trước
Đúng 16h chiều mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp ẵm ngàn lộc vàng, giàu sang số hưởng, mua nhà tậu xe, đổi vận như ý

Đúng 16h chiều mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp ẵm ngàn lộc vàng, giàu sang số hưởng, mua nhà tậu xe, đổi vận như ý

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 0h mùng 1 Tết dương 2026: 3 con giáp đổi mệnh phát tài, may mắn lội ngược dòng, phát triển vượt bậc, một bước trở thành đại gia

Đúng 0h mùng 1 Tết dương 2026: 3 con giáp đổi mệnh phát tài, may mắn lội ngược dòng, phát triển vượt bậc, một bước trở thành đại gia

Từ 1/1 đến 30/1/2026, 3 con giáp nhanh chóng giàu có, vận may đỏ chót, tài lộc đến như mưa, lên hương trong nháy mắt

Từ 1/1 đến 30/1/2026, 3 con giáp nhanh chóng giàu có, vận may đỏ chót, tài lộc đến như mưa, lên hương trong nháy mắt

3 ngày cuối tuần (26/12-28/12), 3 con giáp này đại phát tài lộc, tiền vào như nước, làm đâu trúng đó, may mắn vẫy gọi

3 ngày cuối tuần (26/12-28/12), 3 con giáp này đại phát tài lộc, tiền vào như nước, làm đâu trúng đó, may mắn vẫy gọi

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/12/2025, 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/12/2025, 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống viên mãn, vạn sự hanh thông, gặp thời vượng phát

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống viên mãn, vạn sự hanh thông, gặp thời vượng phát

Tử vi 3 ngày liên tiếp (26, 27 và 28/12/2025), 3 con giáp ai cũng thoát nghèo, khối người còn giàu to, vàng bạc ngập két, không lo thiếu thốn

Tử vi 3 ngày liên tiếp (26, 27 và 28/12/2025), 3 con giáp ai cũng thoát nghèo, khối người còn giàu to, vàng bạc ngập két, không lo thiếu thốn