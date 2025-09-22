Thất bại của 'Phó sơn hải' khiến giá cổ phiếu công ty quản lý Thành Nghị chịu tổn thất

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 17.9, cổ phiếu của Hoan Thụy Thế Kỷ đã giảm 15,8% giá trị so với thời điểm trước khi "Phó sơn hải" lên sóng. Con số này tương đương khoản lỗ 1,1 tỉ NDT (khoảng 3.850 tỉ đồng).

Thất bại của bộ phim "Phó sơn hải" đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu của công ty Hoan Thụy Thế Kỷ. Đây là công ty quản lý Thành Nghị, cũng là một trong những đơn vị chính chịu trách nhiệm đầu tư sản xuất phim.

Hoan Thụy Thế Kỷ là công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, sản xuất phim truyền hình đến quản lý nghệ sĩ. Trước đây, công ty này liên tiếp thu về lợi nhuận khổng lồ từ những tác phẩm phim thành công như "Lưu ly mĩ nhân sát", "Hương mật tựa khói sương", "Cá mực hầm mật"...

Tuy nhiên, một vài năm gần đây, công ty gặp khó khăn về mặt tài chính vì không còn phim hot lên sóng. Bộ phim được chú ý gần đây nhất của Hoan Thụy Thế Kỷ là "Liên hoa lâu", ra mắt từ 2 năm trước. Hơn nữa, những nghệ sĩ lần lượt rời đi như Dương Tử, Nhậm Gia Luân cũng khiến công ty rơi vào cảnh lao đao.

Hiện tại, lợi nhuận của Hoan Thụy Thế Kỷ hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào Thành Nghị. Chính vì vậy, sự thành công hay thất bại của nam diễn viên sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tài chính, bằng chứng là sự sụt giảm cổ phiếu lần này.

Theo Khốc Vân, "Phó sơn hải" hiện đạt 43 triệu lượt xem, bị bộ phim mới lên sóng là "Chước chước thiều hoa" vượt mặt với hơn 52 triệu lượt. Phim đã giảm lượt xem trong 4 ngày liên tiếp và không có dấu hiệu tăng trở lại dù mới chỉ chiếu một nửa số tập.

Trên các mạng xã hội như Douyin, Weibo xuất hiện nhiều bình luận chê bai vì nội dung kém hấp dẫn, kỹ xảo xấu, diễn xuất của Thành Nghị ngày càng thụt lùi. Nữ chính Cổ Lực Na Trát không có đất diễn, bị nữ phụ chiếm sự chú ý. Điều này khiến người hâm mộ nữ diễn viên cũng không còn mặn mà với việc kêu gọi ủng hộ phim.

Được quảng bá là dự án phim cấp S+ do hai ông lớn Tencent và iQIYI đầu tư sản xuất, "Phó sơn hải" khiến người hâm mộ thất vọng bởi chất lượng thua xa những bộ phim dự án cấp A như "Cửu trọng tử", "Hoa gian lệnh"...