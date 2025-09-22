7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp được quý nhân trải đường, sự nghiệp thăng tiến, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 22/09/2025 18:00

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán lộc lá xum xuê, vàng bạc đầy nhà.

Con giáp tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ sẽ trải qua một ngày rực rỡ cảm xúc, bạn cảm nhận rõ tình yêu chân thành từ nửa kia. Gia đình êm ấm, các mối quan hệ gắn bó khiến bạn thấy hạnh phúc và đủ đầy. Đừng quên trân trọng và gìn giữ mái ấm quý giá này nhé.

Tài chính trong ngày có dấu hiệu chệch hướng do bạn tiêu xài hơi phóng tay. Dù tâm trạng tốt khiến bạn muốn chi tiêu thoải mái, nhưng đừng quên những khoản cần dùng đến trong thời gian tới. Hãy lên kế hoạch tiết kiệm cụ thể để tránh bị động.

7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp được quý nhân trải đường, sự nghiệp thăng tiến, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp được quý nhân trải đường, sự nghiệp thăng tiến, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần 

Tuổi Dần là người mạnh mẽ, quyết liệt, là người dám nghĩ, dám làm, không ngại thử thách – và sau ngày này, vận may bắt đầu mỉm cười với họ. Thời gian này họ làm gì cũng trúng lớn, đắc lộc đắc tài.

Dưới sự hỗ trợ của Sao Chính Tài nên vận trình tài lộc của họ thăng hoa thấy rõ, người tuổi Dần có thể bất ngờ nhận được khoản tiền lớn từ công việc chính: ký hợp đồng lớn, được thăng chức, tăng lương hoặc hoàn thành mục tiêu sớm. Thậm chí họ còn kiếm được tiền tư trò chơi may rủi.

Đặc biệt, nhiều người tuổi Dần sẽ có “bước ngoặt tài chính” đến từ một quyết định liều lĩnh nhưng đúng lúc – như chuyển việc, khởi nghiệp nhỏ, hoặc hợp tác đúng người. Chất lượng cuộc sống của Dần tăng vù vù, ai cũng phải ước ao.

7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp được quý nhân trải đường, sự nghiệp thăng tiến, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

tâm linh tử vi con giáp

