Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Hợi nên cẩn thận trong công việc. Con giáp này không gian dối nhưng dễ gặp phải người dối gian, lươn lẹo. Tốt nhất thời điểm này, bản mệnh không nên đưa ra quyết định quan trọng như thay đổi công việc, đầu tư dự án mới.

Vận trình tình cảm cũng kém may mắn. Bất cứ điều gì bản mệnh nói ra không chừng mực cũng có thể bị đồn thổi thành chuyện lớn. Những người còn độc thân thì đừng quá sốt ruột mà yêu nhầm người, khả năng cao con giáp này sẽ chọn sai người nếu hấp tấp.

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Con giáp tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có cát tinh phù trợ, tạo được sự bứt phá trong công việc. Bản mệnh có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, đảm nhận các vị trí quan trọng, tham gia các dự án lớn để gia tăng thu nhập. Đây là khoảng thời gian công sức mà bản mệnh bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thu nhập của tuổi Tuất tăng lên đáng kể. Tiền không chỉ đến từ công việc chính mà còn có thêm tiền từ các khoản thưởng bất ngờ, lợi nhuận từ đầu tư hoặc lương từ công việc tay trái. Điều này giúp túi tiền của bản mệnh đủ đầy. Tuổi Tuất cũng có nhiều động lực để hướng tới các mục tiêu lớn hơn.

Đời sống tình của tuổi Tuất cũng có những bước tiến ngọt ngào. Người có cặp có đôi đang trong mối quan hệ êm ấm, tình cảm ngày càng bền chặt. Bản mệnh có thể dành nhiều thời gian cho nửa kia, cùng vun đắp tương lai. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đầy tiềm năng. Tuổi Tuất cần mở lòng và đón nhận nhân duyên mới.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tình cảm chân thành, gặp nhiều may mắn.

Ngày này tuổi Mùi vốn dĩ thích cuộc sống tự do, không bị gò bò bới bất kì ai. Thế nhưng, vì chọn công việc mà giờ giấc trong khuôn khổ.

Công việc: Người tuổi Mùi bình tĩnh giải quyết vấn đề, luôn có sự may mắn trong vận trình công danh.

Tình cảm: Tình cảm đảm bảo cả hai có thời gian dành cho nhau, đừng quá vội vàng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi thoải mái quá, luôn không kiểm tra tình hình tài chính cẩn thận.

Sức khoẻ: Bình ổn sức khoẻ, thế nhưng bạn thường xuyên thức khuya lướt điện thoại.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!