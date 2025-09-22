Trúng số độc đắc từ 22/9 đến 28/9: 3 con giáp tiền vào như nước, cơ may đổi vận giàu sang, của cải chất đầy, ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 22/09/2025 03:07

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán giàu sang viên mãn, biệt thự xe sang không thiếu thứ gì.

Con giáp tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Hợi nên cẩn thận trong công việc. Con giáp này không gian dối nhưng dễ gặp phải người dối gian, lươn lẹo. Tốt nhất thời điểm này, bản mệnh không nên đưa ra quyết định quan trọng như thay đổi công việc, đầu tư dự án mới.

Vận trình tình cảm cũng kém may mắn. Bất cứ điều gì bản mệnh nói ra không chừng mực cũng có thể bị đồn thổi thành chuyện lớn. Những người còn độc thân thì đừng quá sốt ruột mà yêu nhầm người, khả năng cao con giáp này sẽ chọn sai người nếu hấp tấp.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Trúng số độc đắc từ 22/9 đến 28/9: 3 con giáp tiền vào như nước, cơ may đổi vận giàu sang, của cải chất đầy, ước mơ thành hiện thực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất có cát tinh phù trợ, tạo được sự bứt phá trong công việc. Bản mệnh có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, đảm nhận các vị trí quan trọng, tham gia các dự án lớn để gia tăng thu nhập. Đây là khoảng thời gian công sức mà bản mệnh bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thu nhập của tuổi Tuất tăng lên đáng kể. Tiền không chỉ đến từ công việc chính mà còn có thêm tiền từ các khoản thưởng bất ngờ, lợi nhuận từ đầu tư hoặc lương từ công việc tay trái. Điều này giúp túi tiền của bản mệnh đủ đầy. Tuổi Tuất cũng có nhiều động lực để hướng tới các mục tiêu lớn hơn.

Đời sống tình của tuổi Tuất cũng có những bước tiến ngọt ngào. Người có cặp có đôi đang trong mối quan hệ êm ấm, tình cảm ngày càng bền chặt. Bản mệnh có thể dành nhiều thời gian cho nửa kia, cùng vun đắp tương lai. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đầy tiềm năng. Tuổi Tuất cần mở lòng và đón nhận nhân duyên mới.

Trúng số độc đắc từ 22/9 đến 28/9: 3 con giáp tiền vào như nước, cơ may đổi vận giàu sang, của cải chất đầy, ước mơ thành hiện thực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tình cảm chân thành, gặp nhiều may mắn.

Ngày này tuổi Mùi vốn dĩ thích cuộc sống tự do, không bị gò bò bới bất kì ai. Thế nhưng, vì chọn công việc mà giờ giấc trong khuôn khổ.

Công việc: Người tuổi Mùi bình tĩnh giải quyết vấn đề, luôn có sự may mắn trong vận trình công danh.

Tình cảm: Tình cảm đảm bảo cả hai có thời gian dành cho nhau, đừng quá vội vàng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi thoải mái quá, luôn không kiểm tra tình hình tài chính cẩn thận.

Sức khoẻ: Bình ổn sức khoẻ, thế nhưng bạn thường xuyên thức khuya lướt điện thoại.

Trúng số độc đắc từ 22/9 đến 28/9: 3 con giáp tiền vào như nước, cơ may đổi vận giàu sang, của cải chất đầy, ước mơ thành hiện thực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 23/9/2025, 3 con giáp kinh doanh phát đạt, tiền đẻ ra tiền, may mắn thấm vào người, làm gì cũng thuận lợi hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 23/9/2025, 3 con giáp kinh doanh phát đạt, tiền đẻ ra tiền, may mắn thấm vào người, làm gì cũng thuận lợi hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nóng: Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Nóng: Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Phát hiện hơn 16.000 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại Hà Nội

Phát hiện hơn 16.000 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại Hà Nội

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Trà nghệ, thức uống "vàng" và 4 lý do bạn nên uống mỗi ngày

Trà nghệ, thức uống "vàng" và 4 lý do bạn nên uống mỗi ngày

Sống khỏe 1 giờ 35 phút trước
Tử vi hôm nay, thứ Hai 22/9/2025: Thân tài lộc vượng phát, Dậu giàu sang viên mãn, Mùi đổi đời ngoạn mục không ai bằng

Tử vi hôm nay, thứ Hai 22/9/2025: Thân tài lộc vượng phát, Dậu giàu sang viên mãn, Mùi đổi đời ngoạn mục không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 23/9/2025, 3 con giáp kinh doanh phát đạt, tiền đẻ ra tiền, may mắn thấm vào người, làm gì cũng thuận lợi hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 23/9/2025, 3 con giáp kinh doanh phát đạt, tiền đẻ ra tiền, may mắn thấm vào người, làm gì cũng thuận lợi hanh thông

Tử vi hôm nay, thứ Hai 22/9/2025: Thân tài lộc vượng phát, Dậu giàu sang viên mãn, Mùi đổi đời ngoạn mục không ai bằng

Tử vi hôm nay, thứ Hai 22/9/2025: Thân tài lộc vượng phát, Dậu giàu sang viên mãn, Mùi đổi đời ngoạn mục không ai bằng

Sau hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ