Từ nay đến 15/8 âm lịch, 3 con giáp sau bước vào giai đoạn hưng thịnh, TÀI LỘC nhảy vọt, tiền đếm không xuể, sự nghiệp thăng hạng

Vận may tài lộc sẽ ghé thăm tuổi Tuất, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân tuổi Tuất sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Tuất luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp nghị lực, bản lĩnh, mạnh mẽ, ham mê kiếm tiền. Họ bước vào tháng 8 âm với thế Kim sinh Mộc vượng, làm gì cũng may mắn, báo hiệu bùng nổ về tài lộc và danh tiếng. Đúng ngày này, thần may mắn như “gõ cửa tận nhà” với tuổi Dần – mang đến các con số vàng, tiền đổ về như nước lũ. Tinh thần của họ trở nên phấn chấn, linh cảm của tuổi Dần cực chuẩn, chọn đâu trúng đó.

Bên cạnh đó, tuổi Dần còn được cát tinh “Lộc Quyền” dẫn đường nên càng trôi chảy – không chỉ có tiền, mà còn được nâng tầm vị thế, có thể lọt top thành công bất ngờ trong công việc hoặc truyền thông. Nếu biết tận dụng cơ hội đúng lúc, tuổi Dần có thể “một bước thành sao”, vừa có tiền, vừa có quyền, vừa có danh vọng, thật đáng ngưỡng mộ biết bao!

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!