Tử vi hôm nay, thứ Hai 22/9/2025: Thân tài lộc vượng phát, Dậu giàu sang viên mãn, Mùi đổi đời ngoạn mục không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2025 05:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán ngồi mát đếm tiền, cuộc đời dư dả.

Con giáp tuổi Thân 

Tuổi Thân có thể gặp khó khăn trong công việc ngày này khi đối mặt với Thiên Quan. Nhất là những ai làm chủ doanh nghiệp thì càng khó ra quyết định. Tuy nhiên, mặc dù sự cạnh tranh có thể gay gắt, nhưng cũng sẽ mang lại cho bạn sức mạnh để vượt qua các trở ngại.

Ngũ hành tương sinh mang lại sự hỗ trợ về tài chính mà bạn cần nhất lúc này, đó là nền móng quan trọng cho bạn có thể đảm bảo cuộc sống của mình, cảm thấy an tâm hơn để tiếp tục nỗ lực hơn trên hành trình này.

Tử vi hôm nay, thứ Hai 22/9/2025: Thân tài lộc vượng phát, Dậu giàu sang viên mãn, Mùi đổi đời ngoạn mục không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Tử vi hôm nay, thứ Hai 22/9/2025: Thân tài lộc vượng phát, Dậu giàu sang viên mãn, Mùi đổi đời ngoạn mục không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi 

Sau ngày này tử vi dự báo chính là thời gian vượng phát mạnh mẽ của người tuổi Mùi, tuổi Mùi bước vào vận trình hanh thông, được trời đất ưu ái ban lộc.

Những người tuổi Mùi vốn sống hiền lành, chân thành, âm phúc rất tốt – đến lúc khó khăn qua đi, vận may tự tìm đến. Từ nay tới cuối năm, tuổi Mùi có thể nhận tin vui về tiền bạc, công việc suôn sẻ, có thể được cấp trên trọng dụng hoặc tìm được hướng đi mới mang lại lợi nhuận.

Người kinh doanh, buôn bán đúng trúng “mạch tài vượng”, buôn may bán đắt, đơn hàng nổ ầm ầm, thu nhập khởi sắc rõ rệt. Phúc phần tuổi Mùi còn nằm ở chỗ: càng sống thiện, càng được hỗ trợ vô hình – không chỉ vật chất mà còn tinh thần ổn định, gia đình hòa thuận, sức khỏe an khang.

Tử vi hôm nay, thứ Hai 22/9/2025: Thân tài lộc vượng phát, Dậu giàu sang viên mãn, Mùi đổi đời ngoạn mục không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

