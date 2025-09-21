Tử vi tuần mới (22/9 – 28/9): 3 con giáp bỏ qua vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội, giàu có khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 21/09/2025 20:39

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau cơ may trong tầm tay, giàu có vững bền.

Con giáp tuổi Sửu 

Cục diện tốt của tuổi Sửu trong ngày này cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt.

Ngày này cũng là ngày mà tuổi Sửu có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá.

Tử vi tuần mới (22/9 – 28/9): 3 con giáp bỏ qua vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội, giàu có khó ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Tử vi tuần mới (22/9 – 28/9): 3 con giáp bỏ qua vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội, giàu có khó ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn 

Theo tử vi, những Người tuổi Thìn sẽ bước vào giai đoạn "thăng hoa" trong sự nghiệp và tài chính. Nhờ sự tự tin, quyết đoán và khả năng lãnh đạo, bạn sẽ dễ dàng thu hút các cơ hội hợp tác lớn. Những người làm kinh doanh tự do hoặc khởi nghiệp sẽ có cơ hội mở rộng thị trường, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ hoặc xuất nhập khẩu.

Những người tuổi Thìn hãy mạnh dạn thử sức với những ý tưởng mới, nhưng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định lớn. Thời gian này là thời điểm lý tưởng để ký kết các thỏa thuận quan trọng. Đồng thời, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe để duy trì năng lượng làm việc.

Dự báo tài lộc trong tháng này tuổi Thìn sẽ có tài lộc khá tốt, thu nhập tăng trưởng đều đặn, có thể nhận được khoản lợi nhuận bất ngờ từ các dự án cũ.

Tử vi tuần mới (22/9 – 28/9): 3 con giáp bỏ qua vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội, giàu có khó ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

