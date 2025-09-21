Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong

Tâm sự 21/09/2025 20:38

Đến một ngày, tôi dọn lại nhà kho sau nhà. Trong đó có một cái tủ gỗ đã cũ, tôi mở ra để sắp xếp lại, xem có gì cũ quá thì vứt đi, không để chật chội trong nhà. Chẳng ngờ được, tôi nhìn thấy một túi nilo cũ rách bị chuột gián cắn xé.

Từ ngày lấy nhau, chồng tôi thành thật nói với tôi lương của anh 20 triệu mỗi tháng, không có nguồn thu nhập nào khác. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 18 triệu, còn 2 triệu anh dằn túi để đi đường, giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp. Nếu anh cần thêm thì sẽ nói với tôi để lấy thêm.

Chồng tôi thú nhận anh có thói vung tiền quá trán nên nhờ tôi giữ hộ. Anh nói đưa tiền cho tôi để tôi chăm lo cho gia đình, nuôi nấng con cái. Chồng tôi cũng không ngại đưa nhiều tiền cho vợ, anh cho rằng đó là trách nhiệm của người chồng, để vợ giữ tiền thì gia đình mới hạnh phúc được. Bởi thế, tôi thấy mình may mắn khi lấy được tấm chồng biết suy nghĩ thấu đáo như thế. Nhiều khi thấy chồng thành thật, tôi còn nhét vào ví thêm tiền để anh dùng khi ra ngoài. 

Thấy túi nilon màu đen cũ rách ở dưới đáy tủ, tôi lôi ra xem thì chết điếng với thứ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi nghĩ chắc do tôi hay chồng bỏ quên thứ gì trong đó, định mang đi vứt đi. Nhưng khi tôi cầm túi mang đi thì bất chợt rớt ra một tờ 500 ngàn dính bụi bặm. Tôi dốc hết túi nilon xuống sàn thì bàng hoàng khi thấy một xấp tiền 500 ngàn rơi đầy trên sàn. Những tờ tiền này bị để quá lâu trong tủ cũ nên bị mọt, gián gặm rách.

Tôi đếm hết chỗ tiền thì có khoảng 30 triệu. Đây chắc chắn là khoảng tiền chồng tôi cất ở đây. Nhưng tôi không biết có phải là quỹ đen của chồng không, hay là tiền bí mật nào đó mà chồng tôi phải giấu ở nơi cũ kỹ bụi bặm thế này. Đây là chiếc tủ bị vứt trong kho từ nhiều năm rồi, vì tiếc của nên tôi vẫn chưa muốn vứt đi.

Nhìn qua thì tôi có thể chắc chắn rằng chồng tôi để tiền ở đây nhưng lại không đụng tới trong một thời gian dài, có khi nào anh đã quên đi không? Tôi cứ nghĩ mãi không biết có nên nói thẳng với chồng để anh không dám lập quỹ đen giấu vợ nữa. Hay là tôi cứ im lặng mang ra ngân hàng để đổi thành tiền mới không biết có được không? Tôi không biết phải làm thế nào, mọi người cho tôi ý kiến với!

Về nhà bạn trai ra mắt, gặp ngay người cũ của anh ta nấu nướng, tôi bình thản ngồi uống trà mà vẫn được khen nức nở

Cô ta là hàng xóm của gia đình Đăng. Vì nghe nói hôm nay Đăng dẫn tôi về ra mắt nên cô ta mới cố tình xuất hiện, còn nhiệt tình lăn vào bếp giúp mẹ của Đăng nấu nướng.

Cô ta là hàng xóm của gia đình Đăng. Vì nghe nói hôm nay Đăng dẫn tôi về ra mắt nên cô ta mới cố tình xuất hiện, còn nhiệt tình lăn vào bếp giúp mẹ của Đăng nấu nướng.

Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

