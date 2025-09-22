Từ tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được THẦN TÀI trợ vận, thăng tiến không ngừng, thu lộc dồn dập, tiền rủng rỉnh túi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, tuổi Thân khó gặp may mắn trong công việc. Lúc nào, bản mệnh cũng chịu thiệt thòi và nhún nhường với mọi người trong cơ quan. Bản mệnh dễ vướng phải thị phi do miệng lưỡi kẻ gian gây ra khiến bản thân lâm vào thế nguy hiểm.

Nhưng tuổi Thân lại gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Con giáp này có chuyện gì nên chia sẻ với người thân, vừa để giải tỏa áp lực, vừa học hỏi thêm từ những người xung quanh.

May mắn là vận tiền bạc vẫn tốt đẹp. Con giáp này có thu nhập ổn định, biết hài lòng với hiện tại và rộng lượng với bản thân. Trong chuyện tiền bạc, bản mệnh luôn tỉnh táo nên vẫn thu được một khoản cố định, đảm bảo tài chính ổn định.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Con giáp tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều cơ hội lớn trong kinh doanh và đầu tư. Với sự nhạy bén và khả năng nắm bắt thời cơ, bạn sẽ gặp được quý nhân hỗ trợ, mở ra những mối quan hệ làm ăn tiềm năng. Các dự án kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, bất động sản hoặc sáng tạo, sẽ mang lại lợi nhuận vượt mong đợi.

Những người tuổi Mùi nên tập trung vào việc xây dựng chiến lược dài hạn và tận dụng các mối quan hệ xã hội. Tháng này là thời điểm vàng để ký kết hợp đồng hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, cần cẩn trọng trong việc quản lý tài chính để tránh chi tiêu quá đà.

Đặc biệt, về mặt tài lộc tuổi Mùi được dự báo là tiền về như nước, đặc biệt từ các nguồn thu nhập phụ hoặc đầu tư dài hạn.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu cần có thời gian thay đổi vận trình công danh.

Ngày này tuổi Dậu buồn bã vì chuyện tình cảm không còn niềm vui, những tổn thương bên lề làm cho cả hai không còn hàn gắn lại.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu thành công vang dội, thời gian bạn biết sắp xếp chu đáo.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu đã quá tổn thương, những nỗi buồn bên lề khiến cả không còn hàn gắn lại được.

Tài lộc: Về mặt tài chính, cơ hội đã luôn mong muốn tài chính đạt được thành tựu mới.

Sức khoẻ: Buồn bã khi cơ thể yếu đi, làm việc mệt mỏi làm cho bạn không có thời gian thảnh thơi.

