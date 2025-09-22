Tuần mới 22/9 – 28/9: 3 con giáp giàu có vang danh, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, tương lai hiển vinh, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2025 10:17

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tương lai đầy hoa hồng, sống không lo nghĩ.

Con giáp tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Dậu dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi oán trách người khác, con giáp này cũng cần tự xét lại chính bản thân mình xem những việc mình làm có thực sự đúng đắn hay không.

Tuổi Dậu vốn rất kiên định và có chí tiến thủ, nhưng như vậy không có nghĩa là bản mệnh bỏ ngoài tai lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác. Con giáp này có thể đang tự cô lập bản thân bởi thói kiêu ngạo của chính mình.

Trong ngày hôm nay, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Con giáp này tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, cả hai luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tỵ

Tuần mới 22/9 – 28/9: 3 con giáp giàu có vang danh, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, tương lai hiển vinh, tình duyên cực đỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn 

Theo tử vi, những Người tuổi Thìn sẽ bước vào giai đoạn "thăng hoa" trong sự nghiệp và tài chính. Nhờ sự tự tin, quyết đoán và khả năng lãnh đạo, bạn sẽ dễ dàng thu hút các cơ hội hợp tác lớn. Những người làm kinh doanh tự do hoặc khởi nghiệp sẽ có cơ hội mở rộng thị trường, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ hoặc xuất nhập khẩu.

Những người tuổi Thìn hãy mạnh dạn thử sức với những ý tưởng mới, nhưng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định lớn. Tháng này là thời điểm lý tưởng để ký kết các thỏa thuận quan trọng. Đồng thời, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe để duy trì năng lượng làm việc.

Dự báo tài lộc trong tháng này tuổi Thìn sẽ có tài lộc khá tốt, thu nhập tăng trưởng đều đặn, có thể nhận được khoản lợi nhuận bất ngờ từ các dự án cũ.

Tuần mới 22/9 – 28/9: 3 con giáp giàu có vang danh, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, tương lai hiển vinh, tình duyên cực đỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất kiên định với công việc đang lựa chọn.

Ngày này tuổi Tuất bảo vệ công danh theo cách riêng của bạn, không muốn ai tác động đến công việc bạn đang làm.

Công việc: Người tuổi Tuất thu hút sự chú ý từ mọi người, công việc nào bạn đều hoàn thành tốt.

Tình cảm: Niềm vui cả hai đoán nhận từ mọi người, sự hạnh phúc được thổ lộ trực tiếp.

Tài lộc: Về mặt tài chính, biết cách cải thiện tình hình tài chính theo cách riêng của bạn.

Sức khoẻ: Đón nhận nhiều niềm vui, không còn những áp lực bên ngoài.

Tuần mới 22/9 – 28/9: 3 con giáp giàu có vang danh, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, tương lai hiển vinh, tình duyên cực đỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

