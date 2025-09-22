Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận định, thứ Ba 23/9/2025 là ngày thích hợp để tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn bởi quý nhân ắt hẳn sẽ giúp đỡ con giáp này rất nhiều. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Trong ngày hôm nay, nếu đã làm cha mẹ, con giáp này nên tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Bản mệnh luôn muốn là bạn bè và điểm tựa của con cái.

Tuổi Ngọ cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Con giáp này vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi trong tháng, những người tuổi Tỵ sẽ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm sau những tháng ngày khó khăn. Ngày này mang đến năng lượng tích cực, giúp bạn giải quyết các vấn đề tài chính và tìm được hướng đi mới.

Tài lộc người tuổi Tỵ sẽ thấy xuất hiện nhiều cơ hội kiếm tiền đến từ các nguồn thu nhập phụ hoặc các dự án sáng tạo. Nếu bạn đang kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để mở rộng quy mô.

Công việc tuổi TỴ nhờ vào sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận. Một số người tuổi Tỵ có thể nhận được lời mời làm việc ở vị trí cao hơn.

Con giáp này hãy tập trung vào mục tiêu dài hạn và tránh bị phân tâm bởi những cám dỗ nhỏ. Sự kiên định sẽ giúp bạn đạt được thành công lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tình cảm chân thành, gặp nhiều may mắn.

Ngày thứ Ba 23/9/2025 tuổi Mùi vốn dĩ thích cuộc sống tự do, không bị gò bò bới bất kì ai. Thế nhưng, vì chọn công việc mà giờ giấc trong khuôn khổ.

Công việc: Người tuổi Mùi bình tĩnh giải quyết vấn đề, luôn có sự may mắn trong vận trình công danh.

Tình cảm: Tình cảm đảm bảo cả hai có thời gian dành cho nhau, đừng quá vội vàng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi thoải mái quá, luôn không kiểm tra tình hình tài chính cẩn thận.

Sức khoẻ: Bình ổn sức khoẻ, thế nhưng bạn thường xuyên thức khuya lướt điện thoại.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!