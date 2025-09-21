Bà xã Trấn Thành bật khóc khi bị ốm tại nhà, tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại

Thời gian gần đây, tình trạng sức khoẻ của vợ Trấn Thành trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ những biểu hiện mệt mỏi, thậm chí phải nhập viện để truyền dịch. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho cuộc sống của cặp đôi nổi tiếng.

Mới đây, Hari Won tiếp tục cập nhật tình hình sức khoẻ cá nhân trên trang cá nhân. Cô cho biết bản thân đã bị ốm trong ba ngày liền, gần như chỉ ở trong nhà và không thể sinh hoạt như bình thường. Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi khóc lóc, chán ăn và rất khó chịu. Đột nhiên, tôi cảm thấy rất vui vẻ và phấn khích nghĩ mình nên làm gì đây? Tôi đoán là tôi không còn cảm thấy ốm nữa. Mọi thứ đều ổn".

Việc Hari Won rơi vào trạng thái khóc lóc, chán ăn, cùng với những chia sẻ đầy tâm trạng, khiến không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng. Nhiều người cho rằng cô có dấu hiệu mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Để nhanh chóng lấy lại năng lượng, Hari Won đã chọn dành thời gian ở bên gia đình, cùng chị và em gái ăn uống, trò chuyện. Sự quan tâm, động viên của người thân đã giúp cô dần ổn định tinh thần. Vợ Trấn Thành chia sẻ về tình trạng sức khoẻ bằng tiếng Hàn Trước đó, nữ ca sĩ từng gây hoang mang khi đăng tải hình ảnh nằm truyền dịch tại bệnh viện. Hari Won tiết lộ: "Tôi đến bệnh viện lấy thuốc và truyền dịch". Dù vậy, cô vẫn khéo léo trấn an fan bằng lời khẳng định sức khoẻ hiện đã tạm ổn.

Nữ ca sĩ còn để lại những dòng tâm sự bằng tiếng Hàn, hé lộ sự mệt mỏi mà bản thân đang trải qua: "Thời gian qua mình đã chịu đựng rất giỏi rồi! Dù đau cũng không hối hận" và "Cúm à, mau khỏi đi chứ mình còn biết làm gì hơn…". Câu chuyện của Hari Won cũng phản ánh một thực tế khá phổ biến trong giới nghệ sĩ: lịch trình dày đặc, áp lực từ dư luận và thói quen sinh hoạt thất thường khiến sức khoẻ dễ bị ảnh hưởng. Trấn Thành, Hari Won hay nhiều nghệ sĩ khác đều từng thừa nhận rằng công việc khiến họ thường xuyên thiếu ngủ, bỏ bữa và gặp căng thẳng tâm lý. Trấn Thành luôn hết mực cưng chiều, quan tâm đến vợ Không ít ngôi sao từng phải nhập viện giữa lúc đang ghi hình hay lưu diễn vì kiệt sức. Đây không chỉ là hệ quả của cường độ làm việc cao mà còn xuất phát từ áp lực giữ hình ảnh hoàn hảo trong mắt công chúng. Việc giấu bệnh hoặc gắng gượng biểu diễn đôi khi khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Chính vì vậy, mỗi lần nghệ sĩ công khai chia sẻ về tình trạng sức khoẻ, người hâm mộ thường bày tỏ sự quan tâm đặc biệt. Điều này cho thấy khán giả ngày càng chú ý đến khía cạnh đời thường, mong thần tượng giữ gìn sức khoẻ để tiếp tục cống hiến lâu dài.

