Từ ngày 22/9 đến hết ngày 30/9, 3 con giáp ôm phú quý kim tiền, làm ăn thăng hạng, tiền của dồi dào, công danh rực rỡ

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau gặp thời giàu sang, làm ăn thịnh vượng, của cải gia tăng.

Con giáp tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mùi có thể sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối do tiểu nhân cố tình gây chuyện, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc. Con giáp này nên cố gắng giữ bình tĩnh để không bị kéo theo những chuyện không đâu, tốn thời gian và công sức.

Trong ngày hôm nay, con giáp này khó nhận được sự hỗ trợ từ người khác, mọi việc đều phải tự mình nỗ lực. Ngoài ra, bản mệnh cũng phải chú ý cách hành xử lịch sự, chừng mực để giữ các mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, cấp trên. Nếu không làm được, bản mệnh sẽ rất dễ bị cô lập và bị tiểu nhân gây khó dễ.

Trong phương diện tình cảm, nửa kia không hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại của bản mệnh mà luôn đòi hỏi tuổi Mùi phải dành toàn bộ thời gian cho mình. Cả hai rất dễ nảy sinh tranh cãi. Khoảng cách giữa hai người càng lớn thì tình cảm càng lạnh nhạt, dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen vào.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Từ ngày 22/9 đến hết ngày 30/9, 3 con giáp ôm phú quý kim tiền, làm ăn thăng hạng, tiền của dồi dào, công danh rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi từ nay, những người tuổi Ngọ sẽ đón nhận một ngày đầy năng lượng tích cực. Những nỗ lực trong quá khứ bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại cơ hội thay đổi vận mệnh và đạt được sự thịnh vượng.

Tài lộc tuổi Ngọ sẽ thấy vận may tài chính đến từ các cơ hội đầu tư hoặc các dự án hợp tác. Nếu bạn đang cân nhắc một khoản đầu tư lớn, đây là thời điểm tốt để hành động.

Công việc tuổi Ngọ nhờ vào sự sáng tạo và năng động của tuổi Ngọ sẽ được phát huy tối đa. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, giúp vượt qua mọi trở ngại trong công việc.

Con giáp tuổi Ngọ giữ vững tinh thần lạc quan và không ngừng học hỏi. Những mối quan hệ mới sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa giàu có.

Từ ngày 22/9 đến hết ngày 30/9, 3 con giáp ôm phú quý kim tiền, làm ăn thăng hạng, tiền của dồi dào, công danh rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vì vội vàng với công danh, dễ mắc phải sai lầm.

Ngày này tuổi Thân hơi vội vàng với thành công hiện tại, đừng quá lạm dụng công danh vào việc cá nhân, tạo áp lực cho bản thân.

Công việc: Người tuổi Thân công danh với bạn đang làm khá vội vàng, tạo áp lực với bản thân.

Tình cảm: Tìm đến bạn bè và người thân nghe lời khuyên để bản thân có thể chinh phục đối phương dễ dàng hơn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài lộc đạt được trình cao nhất, quản lí và chi tiêu có khoa học.

Sức khoẻ: Cơ thể thích nghi tốt, biết cách cân bằng sức khoẻ và thời gian làm việc.

Từ ngày 22/9 đến hết ngày 30/9, 3 con giáp ôm phú quý kim tiền, làm ăn thăng hạng, tiền của dồi dào, công danh rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

