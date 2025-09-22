Bước sang thứ 3 (23/9/2025), 3 con giáp ôm trọn tinh hoa, lộc lá xum xuê, tiền tỷ rót đầy túi, vàng đeo đầy người, may mắn quấn thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, tuổi Thìn may mắn có đường công danh đang rất thuận lợi, đạt được những bước tiến đáng kể. Bản mệnh không quản ngại khó khăn, tập trung để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, đồng thời đề xuất triển khai công việc mới.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm có chút thăng trầm và sóng gió. Con giáp này và đối phương nên có dành thời gian ngồi lại với nhau làm rõ quan điểm để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Kế hoạch tài chính của bản mệnh cũng đang khá suôn sẻ, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này, tuổi Thìn nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mình đã tìm hiểu để sớm cải thiện thu nhập.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu

Từ nay, chính tinh tài lộc của tuổi Dậu khởi sắc mạnh mẽ. Người tuổi này nổi tiếng cẩn trọng, tỉ mỉ và có khả năng quản lý tài chính chặt chẽ, vì thế khi thời cơ đến, họ dễ dàng biến cơ hội thành lợi nhuận khổng lồ.

Người làm nghề tự do, dịch vụ: Số lượng khách hàng tăng nhanh, thu nhập mỗi ngày một cao, tuôi Dậu có đà phất lên nhanh chóng trong dịp này.

Doanh nhân, chủ cửa hàng: Hợp đồng lớn, đơn hàng dồn dập, hàng hóa bán chạy khiến lợi nhuận “nhân đôi”.

Người làm công ăn lương: Nhiều khoản thu nhập ngoài lương xuất hiện, có thể là dự án phụ hoặc tiền thưởng đặc biệt.

Đặc biệt, tuổi Dậu trong thời điểm này dễ nhận được quý nhân phù trợ, giúp mở rộng thị trường, tiếp cận nguồn khách hàng mới. Hãy chú ý đến việc đổi mới chiến lược bán hàng và tận dụng công nghệ số để gia tăng doanh thu.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay buồn bã vì công việc không được tốt.

Ngày này tuổi Tỵ vốn dĩ bạn là người cầu toàn, luôn sẵn sàng chuẩn bị cho một công việc tốt nhất. Thế nhưng kế hoạch không đúng như dự kiến.

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công danh đang dần có được vị thế, nhưng kì vọng quá cao dễ làm thất vọng khi có lỗi sai.

Tình cảm: Bạn hãy cảm thông cho người bạn đồng hành, sự san sẻ và thấu hiểu có thể đối phương chưa thực sự hiểu rõ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sự kì vọng cao tài chính và việc đặt ra mục tiêu chi tiêu gây cho bạn khá nhiều áp lực.

Sức khoẻ: Thường mất ngủ, dậy sớm làm việc nhiều đầu óc thường căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!