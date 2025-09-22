3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025

Tâm linh - Tử vi 22/09/2025 07:50

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có vận may bùng nổ, buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, bạn cũng muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Cuộc sống của những người tuổi Dần cũng trong thời gian tới có nhiều thay đổi tích cực, may mắn không chỉ đến một lần mà đến nhiều lần, mọi việc tưởng chừng khó giải quyết lại suôn sẻ. Việc đưa ra quyết định đầu tư, hợp tác đúng người - đúng thời điểm đem đến cho con giáp này nguồn tài chính vững vàng, có thể có được nguồn tích lũy khấm khá cho tương lai. 

 

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sống tử tế, thích hành thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Con giáp này luôn được Thần Phật che chở, phù hộ, đi đâu cũng có phúc tinh cao chiếu. Bạn có nguồn lực tài chính phát triển, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Đúng ngày mai, người tuổi Mùi sẽ phúc khí càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Lúc nào bên cạnh bạn cũng có một người luôn sẵn sàng bao dung những thiếu sót của bạn. Chính vì thế, tình cảm của hai người dường như trở nên khăng khít, bền chặt hơn theo năm tháng. 

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thực tình rất chân thực, thật thà, không bao giờ so đo, tính đếm, đối xử với người khác luôn lấy cái tâm làm đầu. Sau ngày mai, bạn sẽ là con giáp khiến nhiều người bất ngờ nhất vì lội ngược dòng quá ấn tượng. Những người làm ăn kinh doanh đều phất “lên như diều gặp gió”, nhờ đó mà con giáp này có được nguồn thu nhập liên tục tăng không ngừng. 

Cái kết viên mãn là tăng lương, đổi chức vụ chắc chắn không phải là chuyện trong mơ với con giáp này. Chỉ cần bạn chịu đối diện với áp lực công việc, dù thời thế nhiễu nhương, không gì là không thể. Nên nhớ, nhận được nhiều thì cần cho đi tương ứng, lộc mới bền và mạnh.

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Hai 1/9/2025 của 12 con giáp: Mùi - Dậu thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Tý - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Hai 1/9/2025 của 12 con giáp: Mùi - Dậu thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Tý - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Hai 1/9/2025 của 12 con giáp: Mùi - Dậu thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Tý - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Từ 22/9 đến 2/10, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước, hạnh phúc viên mãn

Từ 22/9 đến 2/10, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bước sang thứ 3 (23/9/2025), 3 con giáp ôm trọn tinh hoa, lộc lá xum xuê, tiền tỷ rót đầy túi, vàng đeo đầy người, may mắn quấn thân

Bước sang thứ 3 (23/9/2025), 3 con giáp ôm trọn tinh hoa, lộc lá xum xuê, tiền tỷ rót đầy túi, vàng đeo đầy người, may mắn quấn thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc 16h30 chiều nay (22/9), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, cầu gì được nấy tiền bạc phủ phê, tình duyên viên mãn, giàu sang không ai bằng

Trúng số độc đắc 16h30 chiều nay (22/9), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, cầu gì được nấy tiền bạc phủ phê, tình duyên viên mãn, giàu sang không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô

Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Đời sống 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có vang danh, gánh vàng trĩu vai, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có vang danh, gánh vàng trĩu vai, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Từ 22/9 đến 2/10, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước, hạnh phúc viên mãn

Từ 22/9 đến 2/10, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước, hạnh phúc viên mãn

Bước sang thứ 3 (23/9/2025), 3 con giáp ôm trọn tinh hoa, lộc lá xum xuê, tiền tỷ rót đầy túi, vàng đeo đầy người, may mắn quấn thân

Bước sang thứ 3 (23/9/2025), 3 con giáp ôm trọn tinh hoa, lộc lá xum xuê, tiền tỷ rót đầy túi, vàng đeo đầy người, may mắn quấn thân

Trúng số độc đắc 16h30 chiều nay (22/9), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, cầu gì được nấy tiền bạc phủ phê, tình duyên viên mãn, giàu sang không ai bằng

Trúng số độc đắc 16h30 chiều nay (22/9), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, cầu gì được nấy tiền bạc phủ phê, tình duyên viên mãn, giàu sang không ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô

Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô