Từ 22/9 đến 2/10, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước, hạnh phúc viên mãn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tỵ được lộc từ công việc. Người đang chờ tin tức liên quan đến xin việc, thi cử, nhận chức sắp tới sẽ nhận được tin tốt. Con giáp này hãy cứ làm tốt công việc của mình, đừng quan tâm xem người khác đang làm gì.

Vận trình tình cảm bình ổn. Con giáp này khéo léo tháo gỡ từng nút thắt trong gia đình, tình yêu cảm giác như mọi việc đơn giản như chưa từng có, tránh được những rủi ro lớn.

Trên phương diện tài chính, con giáp này cũng may mắn không kém. Số tiền bản mệnh bỏ ra trong thời gian gần đây sẽ đem lại kết quả tốt. Một số người đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực nào đó thì nên tranh thủ hỏi những người có kinh nghiệm đi trước, họ sẽ là quý nhân giúp bản mệnh rất nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi trong tháng này, những người tuổi Tuất trong ngày sẽ cảm nhận được luồng gió mới trong cuộc sống. Những khó khăn trước đây dần tan biến, nhường chỗ cho cơ hội tài chính và sự nghiệp. Đây là thời điểm để bạn mạnh dạn thực hiện các kế hoạch lớn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh hoặc đầu tư.

Tài lộc tuổi Tuất sẽ thấy vận may tài chính rực rỡ, có thể nhận được khoản tiền bất ngờ từ các dự án cũ hoặc mối quan hệ hợp tác mới. Hãy tận dụng trực giác nhạy bén để đưa ra quyết định đúng đắn.

Công việc tuổi Tuất sẽ thấy các mối quan hệ xã hội sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều. Một lời đề nghị hợp tác hoặc một dự án mới có thể mở ra cánh cửa thăng tiến.

Những người tuổi Tuất hãy tự tin và kiên nhẫn. Đừng ngại thử sức ở những lĩnh vực mới, vì đây là thời điểm lý tưởng để bạn tỏa sáng.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ khoan dung với người từng làm bạn tổn thương.

Ngày này tuổi Ngọ vững tin vào năng lực của mình, cố gắng cải tiến cách làm mới. Bạn luôn đặt kỳ vọng mong muốn đạt thành công sớm hơn dự kiến.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ rất tự tin vào bản thân, tiến bước vào công việc một cách dễ dàng.

Tình cảm: Trong tình yêu, sự vun vén của cả hai dài lâu, giúp bạn có thêm phần tự tin.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sự nỗ lực của bạn hôm nay được nhìn rõ qua thu nhập mới.

Sức khoẻ: Vui vẻ đón nhận niềm vui, sức khoẻ được bình ổn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!