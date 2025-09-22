Qua văn bản pháp lý được đề cập, Lynda Trang Đài đang nộp đơn tham gia Chương trình Bãi tố có điều kiện. Nếu bị cáo hoàn thành chương trình này theo đúng thỏa thuận đã ký giữa tiểu bang và bị cáo, tiểu bang sẽ đệ đơn Nolle prosequi (không theo đuổi truy tố) hoặc hủy bỏ vĩnh viễn vụ án này.

Theo thông tin từ VnExpress, hồ sơ pháp lý tại Tòa án quận Cam, bang Florida (Mỹ) được đăng tải trên trang thông tin chính thức vào tháng 9.2025, phía công tố và bị cáo Lynda Trang Đài đều cùng đề nghị tòa án tạm hoãn phiên xét xử liên quan đến vụ trộm cắp vặt của nữ ca sĩ gốc Việt để hoàn tất thủ tục tham gia Chương trình Bãi tố có điều kiện. Tòa án cũng đã chấp thuận thỏa thuận về việc hoãn, tạm đình chỉ vụ án kể trên.

Cụ thể, quy định tại Mục 8, Chương 948, Luật Tiểu bang Florida (Mỹ), Chương trình Bãi tố có điều kiện được áp dụng cho những người phạm tội lần đầu hoặc bất kỳ người nào trước đây đã bị kết án không quá một tội nhẹ phi bạo lực, bị buộc tội bất kỳ tội nhẹ hoặc trọng tội nào ở cấp độ ba với sự chấp thuận của người quản lý chương trình và sự đồng ý của nạn nhân. Chương trình nhằm đảm bảo trách nhiệm pháp lý và tạo cơ hội để người vi phạm sửa chữa sai lầm mà không để lại án tích, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống tòa án.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chương trình này kéo dài trong 6 tháng. Lynda Trang Đài đã được ký một thỏa thuận pháp lý, xác nhận sẵn lòng thực hiện các nghĩa vụ của chương trình. Theo đó, cô phải tuân thủ hàng loạt điều kiện được đưa ra, trong đó có chương trình giám sát cá nhân hóa có thể bao gồm: tư vấn, trị liệu, giáo dục, sàng lọc ma túy, phục vụ cộng đồng và làm việc với người hướng dẫn trong một khoảng thời gian nhất định thay cho việc truy tố thông thường. Ngoài ra, chương trình yêu cầu phí hành chính và bồi thường thiệt hại.

Nữ ca sĩ bị bắt hồi tháng 1/2025

Trường hợp bị cáo thực hiện đúng và đủ theo yêu cầu, cáo trạng sẽ được rút lại. Ngược lại, vụ án sẽ được chuyển sang các kênh truy tố thông thường trong trường hợp sự tham gia của người phạm tội vào chương trình không đạt yêu cầu.

Theo hồ sơ tòa án Florida, ca sĩ Lynda Trang Đài (tên thật là Lynda Trangdai Le Ngo) bị cảnh sát thành phố Orlando (bang Florida, Mỹ) bắt vào ngày 5.1.2025 về tội trộm cắp hàng hóa trên 100 USD, xếp vào loại tội nhẹ. Vào ngày 6.1, nữ ca sĩ đóng tiền tại ngoại 1.000 USD. Trong một cuộc trò chuyện với ca sĩ Quang Lê, cô nói đó là vận xui đối với mình và cho biết luật sư đang xử lý để làm rõ vụ việc. Nữ ca sĩ cũng hy vọng mọi người sẽ không thất vọng về mình.