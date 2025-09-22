Trên trang cá nhân mới đây, nam nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn đăng tải đoạn chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại, kèm theo dòng nhắn nhủ: “Tuấn đã quay lại. Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn mọi người đã cầu nguyện, thăm hỏi, động viên Tuấn vượt qua cơn bạo bệnh này”. Đây cũng là lần hiếm hoi phía diễn viên Hương phù sa tiết lộ cụ thể về biến cố này, sau khi mọi thứ khả quan hơn.

Sau khi nhập viện, bác sĩ khuyên người nhà Huỳnh Anh Tuấn nên chuẩn bị tâm lý. Nhưng phép màu xuất hiện khi ca can thiệp tim của nam diễn viên thành công. Tuy nhiên, vì không thể can thiệp não nên người thân không khỏi lo lắng.

Theo quản lý, Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ ngày 31/6, khi lên cơn đau tim và bất tỉnh hoàn toàn. Sau khi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán nam diễn viên bị đột quỵ tim và não, tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Sau đó, nam nghệ sĩ được chuyển về Bệnh viện Đại học Y dược (TP.HCM) để điều trị. Trong quá trình di chuyển, Huỳnh Anh Tuấn đã 2 lần buông bỏ. “Lúc nguy cấp, tôi đã liên hệ với người nhà và các con của anh ở Mỹ, vì không biết tình hình sẽ ra sao”, người đại diện kể lại.

Quản lý tiết lộ: “Điện thoại của tôi và cả gia đình đều không tắt chuông trong suốt 15 ngày. Cuối cùng thì anh cũng đã rời phòng chăm sóc riêng để ra ngoài”.

Thời gian đầu sau khi thoát “cửa tử”, Huỳnh Anh Tuấn không thể nói chuyện rành mạch, đồng thời tay phải không cử động linh hoạt như trước. Điều đó khiến nam diễn viên chưa thể chấp nhận về tình hình sức khỏe, vì anh nghĩ mình khó có thể quay lại với niềm đam mê phim ảnh. “Lúc đó, dù anh Tuấn đã ổn nhưng sâu thẳm vẫn cảm thấy bất lực. Mọi người xung quanh cũng chung cảm xúc đó nhưng vẫn hy vọng anh có thể trở lại được”, quản lý chia sẻ.

Nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn có quá trình điều trị tích cực

Theo quản lý, biến cố sức khỏe không chỉ là cơn “thập tử nhất sinh” mà còn là cú ngã của sự nghiệp, của niềm đam mê điện ảnh. “Chuyện sinh lão bệnh tử thì ai cũng trải qua, chỉ khác là anh Tuấn mang tâm lý khó chấp nhận hơn”, người này cho hay.

Vì không muốn dừng lại sự nghiệp diễn xuất, Huỳnh Anh Tuấn chọn cách nỗ lực. Sau đó, anh được đưa về Cần Thơ để tập luyện cùng các bác sĩ, nhờ vậy sức khỏe cải thiện dần. “Hiện tại, anh không lao vào công việc hay nấu nướng mà trở lại với cuộc sống bình thường, trở lại với khán giả - những người yêu thương anh. Còn về việc đi đóng phim hay nấu ăn ở thời điểm này vẫn chưa phải là vấn đề được ưu tiên, vì đó không phải là cách duy nhất để anh được gặp mọi người”, đại diện Huỳnh Anh Tuấn cho hay.