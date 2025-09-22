Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 23/9/2025, 3 con giáp kinh doanh phát đạt, tiền đẻ ra tiền, may mắn thấm vào người, làm gì cũng thuận lợi hanh thông

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, ngày này tuổi Tý dễ rơi vào tình trạng nóng nảy và cáu kỉnh. Bản mệnh luôn cho rằng mình hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm theo ý muốn cá nhân. Do đó, bản mệnh nên thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đã bắt tay vào làm việc gì thì không tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng.

Trong ngày hôm nay, mối quan hệ giữa tuổi Tý và nửa kia xảy ra nhiều mâu thuẫn. Để cải thiện tình trạng này, con giáp này nên tránh tình trạng so đo hơn thua, bởi dù người thắng cuộc là ai thì bản mệnh cũng sẽ chẳng thể vui vẻ.

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Con giáp tuổi Thìn

Tuần mới mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho người tuổi Thìn. Công việc có bước tiến rõ ràng, đặc biệt là những ai đang tham gia dự án tập thể hoặc hoạt động kinh doanh hợp tác. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp họ nhận được sự tin tưởng từ đối tác và cấp trên.

Về tài chính, tuổi Thìn có cơ hội cải thiện thu nhập nhờ nguồn tiền ngoài dự kiến, có thể đến từ hợp đồng mới hoặc khoản đầu tư cũ bắt đầu sinh lời. Tuy nhiên, dù may mắn, con giáp này vẫn cần kiểm soát chi tiêu, tránh tiêu xài quá tay.

Trong các mối quan hệ, tuổi Thìn nhận được sự ủng hộ từ bạn bè và người thân. Chính nhờ nguồn năng lượng tích cực này, họ có thêm động lực để chinh phục mục tiêu.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tìm cách chữa lành bản thân.

Ngày này tuổi Sửu là người chịu khó làm việc, muốn mọi vấn đề phải hoàn hảo theo cách riêng của bạn, không có sai sót quá lớn.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu đang có sự dày dặn kinh nghiệm, truyền đạt dễ hiểu.

Tình cảm: Trong tình yêu, vốn dĩ bạn đã thấu đáo, luôn đặt mối quan hệ lên trên hết. Thế nhưng, hiện tại cả hai lại bế tắc với mâu thuẫn chưa thể giải quyết.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tự an ủi bản thân, cố gắng xây dựng tài chính rõ ràng hơn.

Sức khoẻ: Chăm sóc sức khoẻ răng miệng theo cách riêng của bạn.

