Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp đón vận may kép, lên đời giàu có, tiền của bạt ngàn, hồng phúc lan tỏa, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2025 17:00

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ.

Con giáp tuổi Thìn 

Do tác động xấu của các hung tinh, tuổi Thìn phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Ngày này, tuổi Thìn có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp đón vận may kép, lên đời giàu có, tiền của bạt ngàn, hồng phúc lan tỏa, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ 

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp đón vận may kép, lên đời giàu có, tiền của bạt ngàn, hồng phúc lan tỏa, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi trong tháng những người tuổi Tuất trong ngày sẽ cảm nhận được luồng gió mới trong cuộc sống. Những khó khăn trước đây dần tan biến, nhường chỗ cho cơ hội tài chính và sự nghiệp. Đây là thời điểm để bạn mạnh dạn thực hiện các kế hoạch lớn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh hoặc đầu tư.

Tài lộc tuổi Tuất sẽ thấy vận may tài chính rực rỡ, có thể nhận được khoản tiền bất ngờ từ các dự án cũ hoặc mối quan hệ hợp tác mới. Hãy tận dụng trực giác nhạy bén để đưa ra quyết định đúng đắn.

Công việc tuổi Tuất sẽ thấy các mối quan hệ xã hội sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều. Một lời đề nghị hợp tác hoặc một dự án mới có thể mở ra cánh cửa thăng tiến.

Những người tuổi Tuất hãy tự tin và kiên nhẫn. Đừng ngại thử sức ở những lĩnh vực mới, vì đây là thời điểm lý tưởng để bạn tỏa sáng.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp đón vận may kép, lên đời giàu có, tiền của bạt ngàn, hồng phúc lan tỏa, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc từ 22/9 đến 28/9: 3 con giáp tiền vào như nước, cơ may đổi vận giàu sang, của cải chất đầy, ước mơ thành hiện thực

Trúng số độc đắc từ 22/9 đến 28/9: 3 con giáp tiền vào như nước, cơ may đổi vận giàu sang, của cải chất đầy, ước mơ thành hiện thực

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán giàu sang viên mãn, biệt thự xe sang không thiếu thứ gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp được quý nhân trải đường, sự nghiệp thăng tiến, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc

7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp được quý nhân trải đường, sự nghiệp thăng tiến, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 3 ngày tới (25/9/2025), 3 con giáp làm gì cũng may mắn hơn người, tài vận hanh thông, thành công thu về tiền tỷ

Đúng 3 ngày tới (25/9/2025), 3 con giáp làm gì cũng may mắn hơn người, tài vận hanh thông, thành công thu về tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lynda Trang Đài xin lao động công ích để được xóa tội 'trộm cắp'

Lynda Trang Đài xin lao động công ích để được xóa tội 'trộm cắp'

Hậu trường 1 giờ 20 phút trước
Cảnh báo: 2 tân sinh viên TP.HCM mất liên lạc, được phát hiện tại tỉnh giáp biên giới

Cảnh báo: 2 tân sinh viên TP.HCM mất liên lạc, được phát hiện tại tỉnh giáp biên giới

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp đón vận may kép, lên đời giàu có, tiền của bạt ngàn, hồng phúc lan tỏa, mọi điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp đón vận may kép, lên đời giàu có, tiền của bạt ngàn, hồng phúc lan tỏa, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
5 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ùn tắc nghiêm trọng

5 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ùn tắc nghiêm trọng

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông đánh đập bạn gái dã man trước quán bia ở Hà Nội

Bàng hoàng người đàn ông đánh đập bạn gái dã man trước quán bia ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Thất bại của "Phó sơn hải" khiến giá cổ phiếu công ty quản lý Thành Nghị chịu tổn thất

Thất bại của "Phó sơn hải" khiến giá cổ phiếu công ty quản lý Thành Nghị chịu tổn thất

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 18h hôm nay, ngày 22/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài rắc vàng, âm thanh giàu có vang vọng, hào quang rực rỡ

Đúng 18h hôm nay, ngày 22/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài rắc vàng, âm thanh giàu có vang vọng, hào quang rực rỡ

7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp được quý nhân trải đường, sự nghiệp thăng tiến, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc

7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp được quý nhân trải đường, sự nghiệp thăng tiến, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc

Đúng 3 ngày tới (25/9/2025), 3 con giáp làm gì cũng may mắn hơn người, tài vận hanh thông, thành công thu về tiền tỷ

Đúng 3 ngày tới (25/9/2025), 3 con giáp làm gì cũng may mắn hơn người, tài vận hanh thông, thành công thu về tiền tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 17h chiều mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp vận khí chạm đỉnh thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng khó

Đúng 17h chiều mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp vận khí chạm đỉnh thăng hoa, tiền vàng chảy về đầy túi, muốn nghèo cũng khó