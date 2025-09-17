'Phó sơn hải' của Thành Nghị bị nghi gian lận thành tích

Lên sóng ngày 11/9, "Phó sơn hải" nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Phim mở đầu với thành tích ấn tượng, tuy nhiên càng về sau, phim càng khiến người xem thất vọng vì lộ "sạn" khó hiểu.

Mới đây, trong phim "Phó sơn hải", cộng đồng mạng tinh mắt phát hiện nam chính Thành Nghị vẫn cầm cuốn kịch bản với phần thoại được bôi đậm dù đây là phân cảnh diễn chính thức.

Ngay lập tức, đoàn phim bị chê bai vì hậu kỳ qua loa, coi thường khán giả. Thành Nghị bị đánh giá thiếu nghiêm túc, không chỉ đài từ (giọng thoại) kém mà còn lười biếng, không thuộc thoại của nhân vật nên không rời được cuốn kịch bản.

Trước đó, phim vấp phải loạt tranh cãi trái chiều xoay quanh vấn đề trang phục, hóa trang, kỹ xảo, lạm dụng phông xanh. Thành Nghị vốn được coi là điểm sáng của phim bị chỉ trích vì diễn xuất thụt lùi, thoại không rõ chữ, biểu cảm đơ cứng, thiếu cảm xúc.

Những cảnh đánh võ của anh cũng nhận về ý kiến không mấy tích cực. Sau thành công của "Liên hoa lâu", Thành Nghị không những không tiến bộ mà còn thụt lùi về diễn xuất.

Vốn được dự đoán là tác phẩm ăn khách của màn ảnh Hoa ngữ, "Phó sơn hải" trở thành "bom xịt", bị chê không tiếc lời ở mọi phương diện. Bộ phim được cho không xứng với mức độ đầu tư cấp S+ với sự hợp tác của 2 nền tảng lớn là Tencent và iQIYI.

Độ hot của "Phó sơn hải" đạt hơn 8.000 điểm trên nền tảng iQIYI và 26.000 điểm trên nền tảng Tencent. Theo Khốc Vân, phim đạt 46 triệu lượt xem, tương đương 29% thị phần phim chiếu mạng. Nhân vật Tiêu Thu Thuỷ - Lý Trầm Chu - Tiêu Minh Minh (Thành Nghị) đứng vị trí top 1 theo Vlinkage.

Tuy nhiên, trên trang đánh giá phim quốc tế IMDb, "Phó sơn hải" từ mức 4.0 đã tụt xuống 3.4 điểm với phần lớn đánh giá 1 và 2 sao.

Điều này khiến không ít khán giả đặt ra nghi vấn về sự chính xác của những nền tảng đánh giá phim trong nước. Với chất lượng tệ cùng nhiều tranh cãi, "Phó sơn hải" khó lòng có những thành tích nổi bật như vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pho-son-hai-cua-thanh-nghi-bi-nghi-gian-lan-thanh-tich-742134.html