"Tôi nghĩ nếu các bạn xem phim, tốt nhất là nên đắm chìm vào bộ phim. Đừng nên làm việc khác như đi đánh răng một lát, đi rửa rau một lúc rồi quay lại xem. Đương nhiên, mỗi người sẽ có thói quen xem phim khác nhau, nhưng nếu bạn tập trung vào xem phim thì những người làm diễn viên như tôi sẽ rất vui, hạnh phúc.

Vừa qua, trong buổi livestream tuyên truyền cho dự án “Phó Sơn Hải”, Thành Nghị đã chia sẻ về góc nhìn cá nhân và gây ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Bạn không thể nói anh ta đang diễn phim gì vậy nếu không tập trung xem. Nếu đi ăn cơm 10 phút sau mới lại xem một chút, đi rửa rau hay đi đánh răng cũng vậy. Tôi nghĩ các bạn đừng xem bộ phim đó nữa, đừng bật phim lên để lãng phí tài khoản hội viên của mình", Thành Nghị cho biết.

Phát ngôn của nam diễn viên sinh năm 1990 được cho trịch thượng, mang thái độ dạy dỗ khán giả. Đa số người xem đều bất mãn, không hài lòng với những chia sẻ mà Thành Nghị nói trên livestream.

Nhiều ý kiến cho rằng, xem phim là để giải trí sau một ngày đi làm, đi học căng thẳng, do vậy không nên áp đặt bất kỳ tiêu chuẩn nào. Có những người chỉ tranh thủ được thời gian ngắn, vừa xem phim vừa làm một số công việc khác, vì thế không thể chỉ trích họ không tập trung.

Đặc biệt, việc khán giả có đắm chìm vào phim hay không còn phụ thuộc vào các yếu tố như nội dung, diễn xuất, tạo hình, cảnh quay, cách triển khai… Nếu một bộ phim đủ thu hút, người xem sẽ theo dõi mà không bỏ qua bất kỳ phân đoạn, chi tiết nào.

Sau nhiều kỳ vọng, bộ phim cổ trang võ hiệp “Phó Sơn Hải” do Thành Nghị đóng chính đã chính thức lên sóng. Ban đầu phim nhận được nhiều lời khen, thành tích phim khá tốt. Tuy nhiên, về sau, tác phẩm nhanh chóng hứng loạt đánh giá tiêu cực, thậm chí bị gắn mác “bom xịt” của năm 2025.

Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả để lại bình luận gay gắt về đạo diễn, chế tác, diễn viên đến lời thoại chưa tốt.

Những ý kiến phổ biến xoay quanh kịch bản rời rạc, nhịp phim chậm, phục trang màu mè thiếu tinh tế và kỹ xảo sơ sài. Nhiều đoạn cắt ghép bị cho là ẩu, phông xanh lộ liễu, filter quá đà khiến hình ảnh mất tự nhiên. Khán giả khó chấp nhận một bộ phim được quảng bá là “đại nam chủ” nhưng nam chính lại xuất hiện với xiêm y hồng, móng tay sơn màu, tạo cảm giác lạc tông.

Trong tâm bão, Thành Nghị trở thành nhân vật bị chê bai nhiều nhất. Nam diễn viên bị đánh giá “đài từ quá tệ”, không đọc rõ chữ, có lúc chỉ mấp máy môi. Một số đoạn thoại bị cho là rời rạc, thiếu cảm xúc, tạo cảm giác “dính dính”. Không ít ý kiến cho rằng sau thành công của "Liên Hoa Lâu", Thành Nghị không những không tiến bộ mà còn thụt lùi về diễn xuất.

Sự thất vọng của người xem phản ánh rõ qua thang điểm quốc tế. Trên IMDb, "Phó Sơn Hải" từ mức 4.0 nay đã rớt xuống còn 3.4 điểm, với phần lớn đánh giá rơi vào 1 và 2 sao.