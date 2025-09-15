'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Tôn Phi Phi tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân 11 năm cay đắng

Sao quốc tế 15/09/2025 17:45

Ngày 13/9, Tôn Phi Phi công bố trên trang mạng xã hội weibo rằng cô đã ly hôn và quyết định quay lại với nghệ thuật, với công chúng.

Theo truyền thông Trung Quốc, cô cho biết từng đi xét nghiệm ADN nhằm chứng minh quan hệ cha con cho con trai, với hy vọng cứu vãn mối quan hệ vợ chồng.

Theo lời kể, việc mang thai của Tôn Phi Phi vốn nằm ngoài kế hoạch. Cô ban đầu chưa chuẩn bị tâm lý nhưng vì sự tha thiết của người chồng - một trí thức mà cô ngưỡng mộ nên đã đồng ý sinh con. Tuy nhiên, sau khi đứa bé chào đời, thay vì vui mừng, người đàn ông này lại bày tỏ sự nghi ngờ rằng đứa trẻ không phải con ruột của mình. “Khi con đã 8 tháng, biết gọi "ba", anh ta vẫn chưa từng bế con một lần, luôn tỏ thái độ chán ghét”, Tôn Phi Phi nghẹn ngào chia sẻ.

Trước sự nghi ngờ, nữ diễn viên đã chủ động đề nghị xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy mối quan hệ cha con được xác nhận tới 99,99%. Tưởng rằng đây sẽ là lời giải đáp thỏa đáng, song chồng cô vẫn khăng khăng rằng “còn 0,001% khả năng không phải con ruột”. Sự vô lý này khiến Tôn Phi Phi không thể chịu đựng thêm, buộc phải đề nghị ly hôn.

Tuy nhiên, quá trình ly hôn không hề dễ dàng. Cô cho biết đã nhiều lần đơn phương khởi kiện vì chồng không chấp nhận. Sau hai năm theo đuổi vụ việc, cuối cùng Tôn Phi Phi mới giành lại được tự do. “Đó giống như một nhà tù hôn nhân mà tôi phải đấu tranh rất lâu mới thoát ra được”, cô thẳng thắn nói.

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Tôn Phi Phi tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân 11 năm cay đắng - Ảnh 1

Không chỉ dừng lại ở đó, ngay trong phiên tòa tại Tòa Trung cấp Bắc Kinh, người chồng một lần nữa đưa ra lý do “không phải con ruột” để tránh trách nhiệm cấp dưỡng. Thẩm phán đề nghị chọn bệnh viện đáng tin cậy để làm lại xét nghiệm, nhưng phía chồng lại thoái thác, cho rằng không có thời gian.

Sau khi ly hôn, điều khiến Tôn Phi Phi càng bối rối là chồng cũ lại nhiều lần nhắn tin bày tỏ nhớ vợ, nhớ con. “Nếu thật sự không phải con anh, tại sao lại nhớ? Hay chỉ khi nghi ngờ như vậy, anh mới cảm thấy mình có ưu thế trước tôi?”, cô đặt câu hỏi.

Thông tin do Tôn Phi Phi công bố đang gây nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Công chúng bày tỏ sự thương cảm dành cho nữ diễn viên và mong cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới sau những tổn thương kéo dài trong hôn nhân.

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Tôn Phi Phi tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân 11 năm cay đắng - Ảnh 2

Tôn Phi Phi và Sử Hồng được cho là kết hôn tại Bắc Kinh vào tháng 6/2014, tổ chức hôn lễ vào tháng 7. Một số nguồn tin nói Sử Hồng là người Mỹ gốc Hoa đến từ tỉnh Phúc Kiến, từng làm giám đốc tại tập đoàn Lenovo. Hai người gặp nhau tại một bữa tiệc của một người bạn vào năm 2013 và sau đó trở thành người yêu. Sau khi kết hôn, cô dần rút lui khỏi làng giải trí để tập trung vào gia đình. Cô cho biết hiện đã quay lại làng giải trí.

Tôn Phi Phi tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh, sau đó dấn thân vào nghiệp diễn xuất. Khi mới gia nhập làng giải trí, Tôn Phi Phi đóng vai chính trong hàng loạt phim cổ trang với hình tượng trong trẻo, đáng yêu. Cô còn được khán giả ưu ái gọi là Đệ nhất mỹ nữ phim cổ trang. Các phim cô đóng bao gồm Bình tung hiệp ảnh, Lý vệ đương quan 2, Chim công bay về phương nam, Mỹ nhân tâm kế, Anh hùng thành Ngõa Trĩ...

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" Tôn Phi Phi gây sốc vì gương mặt biến dạng do phẫu thuật thẩm mỹ

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" Tôn Phi Phi gây sốc vì gương mặt biến dạng do phẫu thuật thẩm mỹ

Không ai nghĩ Tôn Phi Phi là mỹ nhân từng khiến màn ảnh Hoa ngữ chao đảo một thời.

