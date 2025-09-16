Cung Ích Đình được xác định là con trai ông Cung Mỹ Phú, người giữ chức Phó tổng giám đốc đài truyền hình Tam Lập. Sau khi vụ việc bị đưa ra ánh sáng, ông Cung Mỹ Phú đã đệ đơn từ chức để chờ kết luận từ phía cơ quan điều tra. Động thái này được cho là nhằm tránh ảnh hưởng đến quá trình xử lý pháp lý và dư luận xã hội.

Ngày 15/9, cảnh sát Bắc Đài Loan tiến hành khám xét nơi ở của Cung Ích Đình và tạm giữ nghi phạm sau khi nhận đơn tố cáo từ nữ diễn viên Giang Tổ Bình. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ máy tính, điện thoại, ổ cứng và nhiều thiết bị lưu trữ. Các vật chứng này được đưa về để kiểm tra, làm rõ cáo buộc liên quan đến hành vi chuốc thuốc, xâm hại tình dục và xâm phạm quyền riêng tư.

Khi bị cảnh sát áp giải, Cung Ích Đình tỏ ra bình tĩnh, chủ động hợp tác. Sau khi thu giữ toàn bộ vật chứng, đến 16 giờ cùng ngày, cơ quan điều tra đã chuyển nghi phạm tới Viện kiểm sát Bắc Đài Loan để tiếp tục thẩm vấn. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi, công tố viên sẽ cân nhắc việc cho tại ngoại hoặc đề nghị tòa án ban hành lệnh bắt giam chính thức.

Hình ảnh Cung Ích Đình bị dẫn giải về đồn cảnh sát nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý của công chúng. Vụ việc đang trở thành tâm điểm của truyền thông, làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức, pháp luật và trách nhiệm của người nổi tiếng cũng như con cái các nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội.

Từ ngày 18/8, Giang Tổ Bình đăng tải nhiều bài viết tố 1 người đàn ông có hành vi cưỡng bức, xâm hại các nhân viên nữ trong đài truyền hình. Sau đó, cô xác nhận người được đề cập chính là mình, còn thủ phạm là Cung Dật Đình - con trai Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Tam Lập.

Cung Dật Đình sinh năm 2000, từng là thực tập sinh tại phòng sản xuất truyền thông của đài truyền hình. Anh sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo cùng khả năng giao tiếp tốt.

Một số nhân viên tiết lộ Cung Dật Đình dù còn khá nhỏ tuổi nhưng tỏ ra tâm lý, hiểu chuyện nên rất được lòng đồng nghiệp. Anh cũng có các tài lẻ, thích đàn hát và giao lưu cùng mọi người.

Giang Tổ Bình kể cô và Cung Dật Đình gặp nhau tại 1 bữa tiệc hồi tháng 6. Lúc này, cả 2 đã chia tay, không còn quan hệ yêu đương.

Cung Dật Đình đã âm thầm theo dõi và bám theo nữ diễn viên về đến tận nhà. “Khi tôi lên cơn đau tim cần uống thuốc, hắn âm thầm tráo thuốc khiến tôi hôn mê. Sau đó, hắn thực hiện hành vi cưỡng hiếp và quay video, đồng thời còn livestream để bạn bè xem toàn bộ quá trình”, Giang Tổ Bình kể.

Sau vụ việc, ông Cung Mỹ Phú - bố của Cung Dật Đình - nộp đơn từ chức. Đài truyền hình Tam Lập xác nhận đã chấp thuận đơn của ông.

Trong khi đó, Cung Dật Đình phủ nhận các cáo buộc, cho biết Giang Tổ Bình vì “tình cảm thất bại” mà bịa đặt, bôi nhọ mình.