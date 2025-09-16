Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng hóa chất sản xuất 1,4 tấn giá đỗ

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện có gần 1.400 kg giá đỗ đựng trong 239 lu nhựa được Trần Thị Hạnh pha một loại hóa chất có tên gọi là “nước kẹo” để làm giá phát triển nhanh, mập, đẹp, dễ bán.

Theo thông tin báo Tiền Phong, công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hạnh (SN 1985, trú tại xã Ninh Cường) về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, sau phát hiện gần 1,4 tấn giá đỗ trong 239 lu nhựa bị pha hóa chất “nước kẹo” để kích thích phát triển nhanh, mập. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng PC03 Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của hộ kinh doanh Trần Thị Hạnh, có địa chỉ tại xóm Lác Môn 1, xã Ninh Cường. Quá trình kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện có gần 1.400 kg giá đỗ đựng trong 239 lu nhựa được Trần Thị Hạnh pha một loại hóa chất có tên gọi là “nước kẹo” để làm giá phát triển nhanh, mập, đẹp, dễ bán.

Cơ quan điều tra tại cơ sở sản xuất giá đỗ của bà Hạnh. Ảnh: Báo Tiền Phong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành trưng cầu giám định đối với mẫu vật giá đỗ nói trên. Kết quả, theo Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, các mẫu giá đỗ thu tại cơ sở sản xuất của hộ bà Trần Thị Hạnh gửi giám định đều tìm thấy 6-Benzylaminopurine (6-BAP). Đây là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 24 ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Lào Cai, công an khởi tố 3 người về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cụ thể theo báo Tuổi Trẻ, ngày 31/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người liên quan vụ phát hiện hàng trăm tấn giá được ủ bởi hóa chất có hại cho sức khỏe. Giá được phân phối đến nhiều chợ dân sinh, cửa hàng rau củ ở tỉnh Lào Cai và các địa phương lân cận. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 3 người bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm gồm Trần Thị Toan (52 tuổi, ở tổ 12, phường Kim Tân, TP Lào Cai), Tạ Văn Hải (54 tuổi) và Lê Thị Thắm (52 tuổi, cùng ở thôn Sơn Mãn 2, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai).

