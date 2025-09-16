Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác

Đời sống 16/09/2025 11:48

Vào khoảng 3 giờ sáng, ngày 16/9, trong quá trình dọn dẹp vệ sinh tại khu vực ngã ba Hà Thành, thuộc thôn Hà Thành, xã Sơn Hạ, nhân viên Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi - Chi nhánh Sơn Hà phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh đã tử vong trong thùng rác.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 16/9, ông Đinh Hố - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác. Hiện, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Cụ thể, khoảng 3h sáng cùng ngày, trong lúc dọn vệ sinh tại khu vực ngã ba Hà Thành (thôn Hà Thành, xã Sơn Hạ), nhân viên Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi - Chi nhánh Sơn Hà phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh đã tử vong trong thùng rác.

Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác - Ảnh 1Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác - Ảnh 2
Trẻ sơ sinh bị phát hiện trong tình trạng đã tử vong - Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Theo thông tin từ VOV, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền và Công an xã Sơn Hạ đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và xác minh vụ việc.

Công an nhận định đây là sự việc thương tâm, gây hoang mang dư luận. Lực lượng chức năng kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan hãy kịp thời cung cấp để phục vụ điều tra; đồng thời, nhắc nhở mỗi gia đình, cá nhân cần nâng cao trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, không để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự.

 

Tình tiết đau lòng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Cả gia đình 4 người ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh

Tình tiết đau lòng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Cả gia đình 4 người ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh

Rạng sáng 16/9, tại một ngôi nhà trên địa bàn thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, gồm hai vợ chồng cùng hai người con nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể trẻ sơ sinh thi thể trong thùng rác tin moi

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể trong 20 ngày tới

Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể trong 20 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác

Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Mật ong: "Thần dược" tự nhiên nhưng đại kỵ 5 loại thực phẩm này

Mật ong: "Thần dược" tự nhiên nhưng đại kỵ 5 loại thực phẩm này

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Tình tiết đau lòng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Cả gia đình 4 người ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh

Tình tiết đau lòng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Cả gia đình 4 người ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
iPhone Air và iPhone 17 Series: Cuộc đối đầu giữa thiết kế siêu mỏng và đột phá hiệu năng

iPhone Air và iPhone 17 Series: Cuộc đối đầu giữa thiết kế siêu mỏng và đột phá hiệu năng

Xã hội 1 giờ 28 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp Hồng Phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, cuộc đời giàu sang

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp Hồng Phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 4 người một nhà tử vong ở Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 4 người một nhà tử vong ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Phim của Thành Nghị lao dốc vì loạt chê bai, nam chính phim võ hiệp trang điểm 'căng mọng'

Phim của Thành Nghị lao dốc vì loạt chê bai, nam chính phim võ hiệp trang điểm 'căng mọng'

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng hóa chất sản xuất 1,4 tấn giá đỗ

Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng hóa chất sản xuất 1,4 tấn giá đỗ

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Hotgirl Ly "meo" đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai?

Hotgirl Ly "meo" đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai?

Đời sống 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Mất lái và lao xuống đường hầm ngập nước, 7 thành viên trong 2 gia đình tử vong thương tâm

Mất lái và lao xuống đường hầm ngập nước, 7 thành viên trong 2 gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hiệp sĩ 'Minh cô đơn' nhập viện, số tiền ủng hộ lên đến 700 triệu đồng

Hiệp sĩ 'Minh cô đơn' nhập viện, số tiền ủng hộ lên đến 700 triệu đồng

Tình tiết đau lòng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Cả gia đình 4 người ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh

Tình tiết đau lòng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Cả gia đình 4 người ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 4 người một nhà tử vong ở Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến 4 người một nhà tử vong ở Hà Nội

Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng hóa chất sản xuất 1,4 tấn giá đỗ

Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng hóa chất sản xuất 1,4 tấn giá đỗ

Hotgirl Ly "meo" đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai?

Hotgirl Ly "meo" đang bị Công an TP.HCM truy nã, là ai?

Vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà trọ ở TP.HCM: Chồng sát hại vợ rồi tự tử

Vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà trọ ở TP.HCM: Chồng sát hại vợ rồi tự tử