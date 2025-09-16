Vào khoảng 3 giờ sáng, ngày 16/9, trong quá trình dọn dẹp vệ sinh tại khu vực ngã ba Hà Thành, thuộc thôn Hà Thành, xã Sơn Hạ, nhân viên Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi - Chi nhánh Sơn Hà phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh đã tử vong trong thùng rác.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 16/9, ông Đinh Hố - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác. Hiện, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Trẻ sơ sinh bị phát hiện trong tình trạng đã tử vong - Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Theo thông tin từ VOV, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền và Công an xã Sơn Hạ đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và xác minh vụ việc.

Công an nhận định đây là sự việc thương tâm, gây hoang mang dư luận. Lực lượng chức năng kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan hãy kịp thời cung cấp để phục vụ điều tra; đồng thời, nhắc nhở mỗi gia đình, cá nhân cần nâng cao trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, không để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự.

