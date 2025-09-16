Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi thông tin về vụ án con rể dùng dao chém mẹ vợ, xảy ra trên địa bàn phường Đông Triều vào ngày 11/9 gây rúng động dư luận. Đáng chú ý, nguồn cơn của sự việc được xác định do mâu thuẫn giữa vợ chồng con rể.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 12h ngày 11/9, tại phường Đông Triều (Quảng Ninh), do mâu thuẫn vợ chồng, Phùng Văn Giang (SN 1999, trú tại tổ 9, khu Gia Mô, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) đã manh động, cầm dao tấn công liên tiếp bà N.T.L (SN 1982 – là mẹ vợ của Giang, trú tại Yên Lâm 2, phường Đông Triều). Sau khi gây án, Giang bỏ trốn khỏi hiện trường, còn mẹ vợ được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, giữa Giang cùng vợ là chị Nguyễn Thị Th.H. (SN 2003) thường xuyên xảy ra cãi vã dẫn đến việc chị H. thường xuyên bỏ nhà đi.

Phùng Văn Giang bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: B

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, mâu thuẫn kéo dài khiến Giang nhiều lần bức xúc, thậm chí từng đe dọa sẽ tìm cái chết để níu kéo tình cảm. Đến ngày 10/9, sau khi hai vợ chồng tiếp tục xảy ra tranh cãi, chị H. đã bỏ đi. Do không liên lạc được với vợ, Giang hoài nghi, nổi cơn ghen tuông mù quáng.

Mang theo sự hằn học, bực tức, Giang cầm theo dao tìm đến nhà bà L. (mẹ đẻ của chị H.) để hỏi tung tích vợ mình. Do không tìm được chị H., trong đầu Giang nổi lên những ý nghĩ ghen tuông, tiêu cực. Liền đó, Giang bất ngờ vung dao chém liên tiếp vào đầu, mặt và người mẹ vợ, khiến bà L. phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi xuống tay, Giang lập tức rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an phường Mạo Khê, Đông Triều triển khai huy động tối đa lực lượng, tổ chức truy bắt đối tượng.

Chỉ sau chưa đầy 12 giờ truy xét gắt gao, đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, lực lực công an đã bắt giữ được Phùng Văn Giang.

