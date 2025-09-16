Từ ngày 25 đến ngày 30/7 âm lịch, 3 con giáp chuyển biến lớn trong sự nghiệp, Tài Lộc hanh thông, thành công vượt bậc, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 25 đến ngày 30/7 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Dậu được Thực Thần chiếu cố nên những ai làm công việc tự do hoặc buôn bán sẽ có lộc, khách hàng nườm nượp, bán được nhiều đơn hơn mọi ngày, sớm được nghỉ ngơi. Dậu tham làm nên rất chịu khó, ngày nghỉ người khác đi chơi nhưng bạn lại ôm thêm việc để kiếm đồng ra đồng vào.

Đường tiền bạc của con giáp này cũng ổn áp, nhiều người được nhận tiền thưởng, quà cáp hoặc có lộc ăn uống. Tính tình xởi lởi đi đâu bạn cũng có người mời ăn uống, chơi nhởi. Bạn cũng có thể chi tiền mạnh tay một chút đãi gia đình món ngon trong ngày này.

Con giáp tuổi Tuất

Từ ngày 25 đến ngày 30/7 âm lịch, được Thiên Tài hỗ trợ, người tuổi Tuất vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể nhận được hợp đồng lớn, hứa hẹn doanh thu cao. Vì thế, công việc dù có vất vả hơn một chút cũng không sao, thành quả nhận về chắc chắn sẽ khiến bạn tự hào.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục xuất hiện là cơ hội “thoát ế” cho những ai đang còn độc thân trong ngày này. Thông qua những cuộc trò chuyện, bạn và đối phương có cơ hội hiểu rõ nhau hơn. Những cặp đôi đang có mâu thuẫn nhân lúc này hòa giải càng sớm càng tốt, đừng để "chiến tranh lạnh" quá lâu.

Con giáp tuổi Sửu

Từ ngày 25 đến ngày 30/7 âm lịch, Thiên tài chiếu cố giúp tiền bạc của con giáp này tăng trưởng cực tốt. Hơn nữa, đây là thời điểm tốt để học hỏi, hoàn thiện bản thân và đặt nền tảng vững chắc cho thành công trong tương lai, việc đầu tư cho kiến thức và vẻ ngoài của bản thân sẽ giúp bạn tăng thu nhập khá nhanh và bền.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn thay ngũ hành Thủy Mộc tương sinh giúp con giáp này thuận lợi trong chuyện tình cảm. Khi tham gia giao thông nên chú ý trước sau, quan sát thật kỹ để tránh những va chạm không đáng có. Tình cảm của bạn phát triển một cách khá ổn định, cả 2 thông cảm cho nhau khá nhiều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!