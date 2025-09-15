Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/9/2025, 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, cuộc sống viên mãn, Phú Quý Phát Tài, số giàu sang sung sướng như tiên

Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/9/2025, Tam Hợp chiếu cố, Ngọ là con giáp thông minh và khôn khéo trong vấn đề tiền bạc, gặp nhiều quý nhân hỗ trợ mình trong việc kinh doanh buôn bán. Bên cạnh đó tính cách xởi lởi của con giáp này cũng đem lại cho Ngọ nhiều lộc lá bất ngờ, tiền bạc hanh thông hơn mong đợi.

Thương quan nhắc Ngọ rằng, trong công việc, bạn cần chú ý đến chi tiết và tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tránh can thiệp vào công việc của người khác để có thể tránh những rắc rối không cần thiết, coi chừng bị tiểu nhân hãm hại. Tinh thần của bạn đang rất tốt, lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, cắm trại hoặc đi bộ đường dài, những hoạt động này có thể mang lại cho bạn sự thư giãn về thể chất và tinh thần. Trong cuộc sống cá nhân, bạn sẽ có một cuộc sống suôn sẻ và viên mãn, với nhiều thời gian rảnh rỗi hơn cho bản thân.

Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/9/2025, có Chính Quan che chở, tuổi Hợi có một ngày sự nghiệp thuận lợi. Những người làm văn phòng có thể duy trì mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, nhờ đó mà công việc cũng được thực hiện vô cùng trôi chảy khi mọi người đồng lòng chung sức.

Ảnh minh họa: Internet

Hợi còn đón những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Nhất là với những người trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh buôn bán hay nghề tự do, sự nhanh nhạy của bạn sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được xu hướng của thị trường, chớp thời cơ để mang tiền bạc về đầy tay.

Tuy nhiên chuyện tình cảm không mất suôn sẻ. Con giáp này có thể sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia. Hai người bên nhau vốn khó tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến, tuy nhiên bản mệnh không nên quá nóng nảy, nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia của mình.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/9/2025, Thực Thần che chở, phương diện tài lộc của người tuổi Mão có những bước phát triển bất ngờ trong thời điểm này, đặc biệt là người làm nghề tự do. Bạn hoàn thành công việc đúng như hợp đồng nên nhận được khoản thù lao tương xứng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu có tiền trong tay, bạn có thể thử đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm thì bạn có thể hỏi những người đi trước, chắc chắn đối phương có thể đưa cho bạn nhiều gợi ý hữu ích.



Trong ngày Mộc vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế bạn nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!