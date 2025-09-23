Lâm Y Thần chia sẻ bí quyết vợ chồng không cãi nhau trong 11 năm chung sống

Sao quốc tế 23/09/2025 12:45

Người đẹp 43 tuổi - Lâm Y Thần bất ngờ tiết lộ về đời sống hôn nhân, gia đình, trên Next Apple cuối tuần qua.

Lâm Y Thần, diễn viên Đài đóng "Anh hùng xạ điêu", cho biết vợ chồng không cãi nhau trong 11 năm chung sống. Ở bên bạn đời lâu, cô hiểu bản thân may mắn vì gặp được người phù hợp. Y Thần và chồng - doanh nhân Lâm Vu Siêu - bình đẳng, nhiều chuyện để trao đổi với nhau, dễ chia sẻ cảm xúc, vì thế không gặp tình huống trách móc vì không hiểu nhau.

 

Lâm Y Thần tiết lộ cô và Lâm Vu Siêu tính cách khác nhau nhưng có những sở thích chung, quan điểm sống tương đồng. Vì vậy, khác biệt tính cách trở thành sự bù đắp cho nhau. Vợ chồng thi thoảng giận dỗi song không cãi vã, không để xảy ra "chiến tranh lạnh".

Lâm Y Thần chia sẻ bí quyết vợ chồng không cãi nhau trong 11 năm chung sống - Ảnh 1

Theo diễn viên, việc im lặng, không trao đổi khi mâu thuẫn là hình thức giày vò bản thân và bạn đời, bất lợi cho tinh thần lẫn cơ thể. Khi giận, cả hai đợi cảm xúc bình tĩnh trở lại, nói chuyện với nhau để hóa giải vấn đề.

Lâm Y Thần không coi trọng việc ai mở lời trước, quan trọng là sớm bình ổn tâm lý để trao đổi, không để cơn giận, sự im lặng kéo dài lâu.

Lâm Y Thần chia sẻ bí quyết vợ chồng không cãi nhau trong 11 năm chung sống - Ảnh 2

Lâm Y Thần là diễn viên nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc). Cô được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình đáng yêu, trong sáng. Minh tinh xứ Đài là cái tên gắn liền với thời hoàng kim của dòng phim truyền hình thần tượng xứ Đài "làm mưa làm gió" tại châu Á.

Từ Hy Viên, Trần Kiều Ân, Dương Thừa Lâm, Lâm Y Thần được xem là những "bà hoàng của dòng phim thần tượng" đời đầu.

Các bộ phim có sự góp mặt của Lâm Y Thần từng tạo cơn sốt tại Việt Nam như: Thơ ngây, Khu vườn bí mật, Thiên ngoại phi tiên, Nàng Juliet phương Đông, Gia tộc thần bí...

 

Lâm Y Thần chia sẻ bí quyết vợ chồng không cãi nhau trong 11 năm chung sống - Ảnh 3

Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân gốc Hoa làm việc tại Mỹ - Lâm Vu Siêu từ năm 2014 sau nhiều năm hò hẹn bí mật. Sau khi lập gia đình, Lâm Y Thần chủ động giảm khối lượng công việc để chăm lo cho tổ ấm.

Những năm qua, cô làm việc và sinh sống tại Đài Loan trong khi chồng cô làm việc tại Mỹ. Điều này làm ảnh hưởng tới kế hoạch có con của cặp đôi.

Năm 2021, sau nhiều năm nỗ lực mang thai, Lâm Y Thần sinh con gái đầu lòng ở tuổi 39. Trước đó, cô thông báo tạm chia tay làng giải trí để tập trung làm mẹ và chăm lo gia đình.

Từ khi làm mẹ, cô lui về ở ẩn, dành trọn vẹn thời gian cho con gái nhỏ. Việc mỗi người một nơi khiến vợ chồng Lâm Y Thần đối mặt với nhiều tin đồn hôn nhân rạn nứt. 

Diễn viên Lâm Y Thần sinh con trai ở tuổi 43

Diễn viên Lâm Y Thần sinh con trai ở tuổi 43

Lần mang thai này, Lâm Y Thần gần như không lộ diện trước công chúng. Phải tới dịp tổ chức kỷ niệm 10 năm kết hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu, nữ diễn viên mới tiết lộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Y Thần sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Diễn viên Lâm Y Thần sinh con trai ở tuổi 43

Diễn viên Lâm Y Thần sinh con trai ở tuổi 43

Từng lập di chúc khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Lâm Y Thần bất ngờ thông báo mang thai ở tuổi 42

Từng lập di chúc khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Lâm Y Thần bất ngờ thông báo mang thai ở tuổi 42

'Nữ thần thanh xuân' Lâm Y Thần gây ngỡ ngàng khi khoe mặt mộc trong ngày sinh nhật

'Nữ thần thanh xuân' Lâm Y Thần gây ngỡ ngàng khi khoe mặt mộc trong ngày sinh nhật

Cặp đôi Thơ ngây Lâm Y Thần - Trịnh Nguyên Sướng thân mật nhân ngày tái hợp, đứng chung khung hình khiến 'mọt phim' mê mệt

Cặp đôi Thơ ngây Lâm Y Thần - Trịnh Nguyên Sướng thân mật nhân ngày tái hợp, đứng chung khung hình khiến 'mọt phim' mê mệt

'Hoàng Dung' Lâm Y Thần phản hồi về thông tin ly hôn vì bắt quả chồng ngoại tình

'Hoàng Dung' Lâm Y Thần phản hồi về thông tin ly hôn vì bắt quả chồng ngoại tình

Cảnh sát thông báo kết quả điều tra vụ diễn viên Vu Mông Lung tử vong

Cảnh sát thông báo kết quả điều tra vụ diễn viên Vu Mông Lung tử vong

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sinh vạn vật của Dương Mịch trở thành 'phim ăn khách' nhất năm 2025

Sinh vạn vật của Dương Mịch trở thành 'phim ăn khách' nhất năm 2025

Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang

Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Triệu Lộ Tư vừa tái xuất, hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu

Triệu Lộ Tư vừa tái xuất, hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu

Thất bại của "Phó sơn hải" khiến giá cổ phiếu công ty quản lý Thành Nghị chịu tổn thất

Thất bại của "Phó sơn hải" khiến giá cổ phiếu công ty quản lý Thành Nghị chịu tổn thất

Trương Lăng Hách muốn sống chậm sau khi 'Giây phút ấy vượt giới hạn' đóng máy

Trương Lăng Hách muốn sống chậm sau khi 'Giây phút ấy vượt giới hạn' đóng máy