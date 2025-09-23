Lâm Y Thần chia sẻ bí quyết vợ chồng không cãi nhau trong 11 năm chung sống

Lâm Y Thần, diễn viên Đài đóng "Anh hùng xạ điêu", cho biết vợ chồng không cãi nhau trong 11 năm chung sống. Ở bên bạn đời lâu, cô hiểu bản thân may mắn vì gặp được người phù hợp. Y Thần và chồng - doanh nhân Lâm Vu Siêu - bình đẳng, nhiều chuyện để trao đổi với nhau, dễ chia sẻ cảm xúc, vì thế không gặp tình huống trách móc vì không hiểu nhau.

Lâm Y Thần tiết lộ cô và Lâm Vu Siêu tính cách khác nhau nhưng có những sở thích chung, quan điểm sống tương đồng. Vì vậy, khác biệt tính cách trở thành sự bù đắp cho nhau. Vợ chồng thi thoảng giận dỗi song không cãi vã, không để xảy ra "chiến tranh lạnh".

Theo diễn viên, việc im lặng, không trao đổi khi mâu thuẫn là hình thức giày vò bản thân và bạn đời, bất lợi cho tinh thần lẫn cơ thể. Khi giận, cả hai đợi cảm xúc bình tĩnh trở lại, nói chuyện với nhau để hóa giải vấn đề.

Lâm Y Thần không coi trọng việc ai mở lời trước, quan trọng là sớm bình ổn tâm lý để trao đổi, không để cơn giận, sự im lặng kéo dài lâu.

Lâm Y Thần là diễn viên nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc). Cô được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình đáng yêu, trong sáng. Minh tinh xứ Đài là cái tên gắn liền với thời hoàng kim của dòng phim truyền hình thần tượng xứ Đài "làm mưa làm gió" tại châu Á.

Từ Hy Viên, Trần Kiều Ân, Dương Thừa Lâm, Lâm Y Thần được xem là những "bà hoàng của dòng phim thần tượng" đời đầu.

Các bộ phim có sự góp mặt của Lâm Y Thần từng tạo cơn sốt tại Việt Nam như: Thơ ngây, Khu vườn bí mật, Thiên ngoại phi tiên, Nàng Juliet phương Đông, Gia tộc thần bí...

Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân gốc Hoa làm việc tại Mỹ - Lâm Vu Siêu từ năm 2014 sau nhiều năm hò hẹn bí mật. Sau khi lập gia đình, Lâm Y Thần chủ động giảm khối lượng công việc để chăm lo cho tổ ấm.

Những năm qua, cô làm việc và sinh sống tại Đài Loan trong khi chồng cô làm việc tại Mỹ. Điều này làm ảnh hưởng tới kế hoạch có con của cặp đôi.

Năm 2021, sau nhiều năm nỗ lực mang thai, Lâm Y Thần sinh con gái đầu lòng ở tuổi 39. Trước đó, cô thông báo tạm chia tay làng giải trí để tập trung làm mẹ và chăm lo gia đình.

Từ khi làm mẹ, cô lui về ở ẩn, dành trọn vẹn thời gian cho con gái nhỏ. Việc mỗi người một nơi khiến vợ chồng Lâm Y Thần đối mặt với nhiều tin đồn hôn nhân rạn nứt.