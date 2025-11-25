Nghe mẹ chửi vợ, chồng nhanh miệng nói ra một chuyện khiến bà 'sốc ngất'

Tâm sự 25/11/2025 13:56

Vợ chồng em kết hôn 3 năm nay rồi. Như bình thường, đáng lẽ lúc này, bọn em đã phải có con đi học mẫu giáo. Thế nhưng chẳng kế hoạch, vợ chồng em vẫn chưa có được mụn con nào. Mấy năm nay, em chạy vạy ngược xuôi, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, vậy mà lần nào bác sĩ cũng lắc đầu.

Em không biết mình nên vui hay buồn sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Em có một người chồng yêu vợ hết mực. Anh kiếm ra tiền, chẳng bao giờ chơi bời bên ngoài. Đã vậy, dù gặp chuyện lớn bé gì, anh cũng luôn bình tĩnh giải quyết mà không ca thán nửa lời.

Vợ chồng em kết hôn 3 năm nay rồi. Như bình thường, đáng lẽ lúc này, bọn em đã phải có con đi học mẫu giáo. Thế nhưng chẳng kế hoạch, vợ chồng em vẫn chưa có được mụn con nào. Mấy năm nay, em chạy vạy ngược xuôi, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, vậy mà lần nào bác sĩ cũng lắc đầu.

Chẳng giấu gì mọi người, nguyên nhân không có con là do em. Bác sĩ nói khả năng có con của em gần như bằng 0. Thành ra bọn em vẫn cố gắng như vậy, thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu một điều, rằng có thể mọi hy vọng đều không được đền đáp.

Nghe mẹ chửi vợ, chồng nhanh miệng nói ra một chuyện khiến bà 'sốc ngất' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ ông trời không muốn lấy đi của em tất cả. Không có con, nhưng bù lại, em có một người chồng biết yêu thương và che chở. Anh chưa bao giờ nhiếc móc em, thậm chí còn động viên ngược: “Thời giờ người ta xin con nuôi đầy ra đấy. Em cứ nặng tư tưởng làm gì? Vài năm nữa vẫn chưa có thì mình xin con nuôi, em không phải lo”.

Thế nhưng nhà chồng em lại không như vậy. Ông bà có mỗi một cậu con trai, bây giờ lấy vợ mà không sinh con, thành ra ông bà cũng sốt ruột. Hôm vừa rồi, mẹ chồng em lên thành phố khám bệnh. Thấy em uống thuốc bổ, bà mỉa: “Gái độc không con, có uống nữa cũng chỉ như thế thôi. Biết vậy ngày xưa lúc thằng Mạnh nó chưa lấy chị, tôi bắt nó dẫn chị đi khám, như thế đã chẳng có ngày hôm nay”. Em biết mình sai nên im lặng không nói, vậy mà chồng em lại không nhịn được, anh ngồi xuống bảo: “Thôi, đến nước này con cũng nói luôn với mẹ. Nguyên nhân là do con đấy, con bị vô sinh, vợ con không có tội tình gì cả”.

Nghe xong, mẹ chồng em lăn đùng ra ngất. Còn em thì méo mặt không hiểu tại sao chồng lại làm vậy. Sau hôm đó, mẹ chồng không còn nhắc đến em nữa. Thế nhưng em lại cảm thấy áy náy. Chồng em quá thiệt thòi khi lấy một người vợ không biết sinh con. Các chị ơi, các chị cho em lời khuyên với ạ. Em có nên chủ động để anh ra ngoài kiếm một đứa con không?

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ khiến tôi hủy hôn ngay

Tôi và chồng cũ lấy nhau khi mới 18 tuổi, lúc đó còn quá trẻ để lập gia đình. Nguyên nhân là vì tôi mang thai, phải nhanh chóng kết hôn để tránh thiên hạ lời ra tiếng vào.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

Tâm sự 4 phút trước
Chồng 'trăng trối' chỉ muốn gặp mẹ, tôi 'nghẹn ngào' nhận ra sự thật 'tàn nhẫn' và 'dứt khoát cắt đứt' mọi thứ

Chồng 'trăng trối' chỉ muốn gặp mẹ, tôi 'nghẹn ngào' nhận ra sự thật 'tàn nhẫn' và 'dứt khoát cắt đứt' mọi thứ

Tâm sự 10 phút trước
Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do này

Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do này

Tâm sự 13 phút trước
Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân đằng sau

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân đằng sau

Tâm sự 15 phút trước
Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Tâm sự 18 phút trước
Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Sao quốc tế 36 phút trước
Chồng 'nổi giận đùng đùng' khi thấy mẹ đặt 'con gấu bông' trên bàn thờ, tôi 'lãnh đạm ngã quỵ' vì biết nguồn gốc

Chồng 'nổi giận đùng đùng' khi thấy mẹ đặt 'con gấu bông' trên bàn thờ, tôi 'lãnh đạm ngã quỵ' vì biết nguồn gốc

Tâm sự 39 phút trước
Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Đời sống 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sơn Tùng M-TP ủng hộ 700 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 700 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Hậu trường 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi bàng hoàng khi chồng ngoại tình ngay đêm tân hôm

Tôi bàng hoàng khi chồng ngoại tình ngay đêm tân hôm

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

Chồng 'trăng trối' chỉ muốn gặp mẹ, tôi 'nghẹn ngào' nhận ra sự thật 'tàn nhẫn' và 'dứt khoát cắt đứt' mọi thứ

Chồng 'trăng trối' chỉ muốn gặp mẹ, tôi 'nghẹn ngào' nhận ra sự thật 'tàn nhẫn' và 'dứt khoát cắt đứt' mọi thứ

Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do này

Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do này

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân đằng sau

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân đằng sau

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất