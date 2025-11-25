Mẹ chồng tặng vàng 'đeo kín người' trong đám cưới linh đình, nhưng đêm tân hôn, bà 'xông vào phòng' nói một câu khiến con dâu 'sốc ngất

Tâm sự 25/11/2025 14:39

Đến buổi tối đêm tân hôn, khi tôi và chồng đang ngồi trong phòng đếm phong bì thì mẹ chồng tôi đột ngột xông vào. Vì không hề có tiếng gõ cửa nên khi thấy mẹ chồng bất ngờ xuất hiện tôi có phần ngỡ ngàng.

Tôi và Long yêu nhau chưa được một tháng, mới ra trường chưa có nghề nghiệp ổn định. Dù vậy, vì lỡ có thai nên chúng tôi phải tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt.

Tôi biết mình gây ra chuyện lớn làm mất mặt cha mẹ. Nhưng thay vì chỉ la mắng tôi làm sai, mẹ tôi lại khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ, tôi là đứa con chưa kịp báo hiếu đã đi theo chồng. Mẹ tôi nghẹn ngào nói: “Con dại dột quá, vội vàng yêu đương rồi có bầu, đến gia đình nhà người ta thế nào cũng không biết. Còn lấy chồng xa, có gì biết nhờ vả ai hả con? Mẹ chỉ có thể giúp con tới đây, sau này cuộc đời con là do con và gia đình chồng của con. Con phải tự chịu trách nhiệm với mình, phải học cách trưởng thành”. 

Sau vài lần hai bên gia đình gặp nhau, mẹ tôi cũng không còn lo lắng nhiều nữa. Vì mẹ chồng tương lai của tôi rất tử tế và trông hiền lành tốt tính. Dù tôi mang thai trước khi cưới nhưng mẹ chồng rất chào đón tôi về nhà, mong ngóng cháu nội chào đời.

Để bày tỏ lòng thành, mẹ chồng tôi còn tổ chức đám cưới linh đình. Bà nói tôi lấy chồng xa bố mẹ, bà muốn tặng 4 cây vàng để bù đắp. Bà nắm tay mẹ của tôi, nói là cứ yên tâm, bà sẽ lo lắng cho tôi như con ruột.

Mẹ chồng tặng vàng 'đeo kín người' trong đám cưới linh đình, nhưng đêm tân hôn, bà 'xông vào phòng' nói một câu khiến con dâu 'sốc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày tổ chức đám cưới, mẹ ruột cho tôi 2 cây vàng để tôi có của phòng thân. Mẹ chồng trao vàng cưới đeo đầy cổ và tay tôi, nhìn sơ qua chắc cũng 5 hoặc 6 cây vàng. Trong ngày hạnh phúc đời mình, tôi thấy lòng vui vẻ và đầy hy vọng.

Đến buổi tối đêm tân hôn, khi tôi và chồng đang ngồi trong phòng đếm phong bì thì mẹ chồng tôi đột ngột xông vào. Vì không hề có tiếng gõ cửa nên khi thấy mẹ chồng bất ngờ xuất hiện tôi có phần ngỡ ngàng. Nhưng những gì bà nói sau đó mới khiến tôi sốc ngất:

“Đưa hết tiền đây để mẹ trả tiền làm đám cưới”.

Chồng tôi nghe mẹ nói thế thì im lặng, không hề phản đối. Mẹ chồng tôi gom hết phong bì rồi hỏi tôi:

“Nghe nói mẹ con còn cho con 2 cây vàng à? Con đưa đây, mẹ giữ hộ con”.

Tôi nghẹn lời, sốc lần hai. Rõ ràng mẹ chồng tôi đã cho tôi những 5 cây vàng, sao phải lấy lại 1 cây vàng mẹ tôi cho? Tôi đang không biết trả lời sao thì mẹ chồng tôi đã nói tiếp:

“Con dâu đưa vàng đây cho mẹ. Nhà này còn mấy món nợ chưa trả đâu, hai vợ chồng lo mà đi làm trả dần đi”.

Tôi chưa kịp nói lời từ chối thì mẹ chồng đã nói những câu khó nghe hơn, chặn miệng tôi trước:

“Giờ con dâu về rồi thì mẹ nói luôn, vàng mẹ đưa con đeo là giả hết. Dù sao thằng Long cũng là con một, có chút vàng lấy le với thiên hạ cũng là tốt cho cả nha thôi. Con đã về làm dâu rồi thì lo mà đi kiếm tiền, đừng có nghĩ tới việc ăn bám cái nhà này"

Mẹ chồng đã đi ra khỏi phòng rồi mà tôi vẫn ngây người chưa hết choáng váng. Tôi phải làm sao đây, cuộc sống của tôi từ nay sẽ mệt mỏi rồi!

Chồng 'ruồng bỏ' vợ vì hành động 'tưởng như sai trái', nhưng sự thật 'ngọt ngào' sau đó khiến anh 'yêu say đắm

Chồng 'ruồng bỏ' vợ vì hành động 'tưởng như sai trái', nhưng sự thật 'ngọt ngào' sau đó khiến anh 'yêu say đắm

Lân đi từ phòng tắm ra thì hỏi: “Em xem gì đó?”. Hoa thì đang chăm chăm xem những trang viết của về chuyện ấy, có những hành động khá nhạy cảm. Bất ngờ nghe Lân hỏi như thế thì cô giật mình đánh rơi cả điện thoại. Lân thấy thế thì đùng đùng nổi giận.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

Tâm sự 4 phút trước
Chồng 'trăng trối' chỉ muốn gặp mẹ, tôi 'nghẹn ngào' nhận ra sự thật 'tàn nhẫn' và 'dứt khoát cắt đứt' mọi thứ

Chồng 'trăng trối' chỉ muốn gặp mẹ, tôi 'nghẹn ngào' nhận ra sự thật 'tàn nhẫn' và 'dứt khoát cắt đứt' mọi thứ

Tâm sự 10 phút trước
Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do này

Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do này

Tâm sự 12 phút trước
Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân đằng sau

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân đằng sau

Tâm sự 15 phút trước
Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Tâm sự 18 phút trước
Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Sao quốc tế 36 phút trước
Chồng 'nổi giận đùng đùng' khi thấy mẹ đặt 'con gấu bông' trên bàn thờ, tôi 'lãnh đạm ngã quỵ' vì biết nguồn gốc

Chồng 'nổi giận đùng đùng' khi thấy mẹ đặt 'con gấu bông' trên bàn thờ, tôi 'lãnh đạm ngã quỵ' vì biết nguồn gốc

Tâm sự 38 phút trước
Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Đời sống 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sơn Tùng M-TP ủng hộ 700 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 700 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Hậu trường 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi bàng hoàng khi chồng ngoại tình ngay đêm tân hôm

Tôi bàng hoàng khi chồng ngoại tình ngay đêm tân hôm

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

Chồng 'trăng trối' chỉ muốn gặp mẹ, tôi 'nghẹn ngào' nhận ra sự thật 'tàn nhẫn' và 'dứt khoát cắt đứt' mọi thứ

Chồng 'trăng trối' chỉ muốn gặp mẹ, tôi 'nghẹn ngào' nhận ra sự thật 'tàn nhẫn' và 'dứt khoát cắt đứt' mọi thứ

Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do này

Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do này

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân đằng sau

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân đằng sau

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất