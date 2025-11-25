Một mình 'khốn khổ' nuôi 2 con tự kỷ sau ly hôn, 1 năm sau, chồng cũ đưa ra 'đề nghị nghiệt ngã' khiến tôi 'đau hận tột cùng'

Tâm sự 25/11/2025 14:45

Vợ chồng tôi ly hôn, tôi nuôi con còn chồng chu cấp. Con là tôi đẻ ra, dù chúng có thế nào thì tôi cũng không từ bỏ. Thấy dáng chồng rời đi như trút một hơi nhẹ nhõm, tôi chua xót cho năm tháng yêu nhau rồi thành vợ chồng.

Tôi lấy chồng 7 năm, có với nhau 2 con trai. Nhưng bất hạnh thay, hai con của tôi đều mắc bệnh tự kỷ. Là mẹ, tôi nhìn thấy con lớn lên không như những đứa trẻ khác, bị người khác kì thị chỉ trò, tôi như cạn hết nước mắt. Tháng ngày chạy chữa cho con tốn bạc tiền nhưng bệnh của hai con vẫn chưa khỏi, tôi tự dằn vặt khổ sở rất nhiều. Tôi chỉ mong con khỏe mạnh nhưng cũng thật không dễ dàng gì.

Khổ đau hơn, khi con út chưa lên 3 thì chồng tôi đưa đơn ly hôn. Anh nói sống với tôi quá mệt mỏi. Dù tôi có năn nỉ anh nghĩ cho con thì anh vẫn dứt khoát muốn bỏ đi. Anh chán chường với việc sống cùng hai đứa con không được bình thường, tuyệt vọng với tháng ngày chạy chữa tốn bạc tiền. Tôi không tài nào níu kéo được người đã cạn cùng tình nghĩa.

 

Vợ chồng tôi ly hôn, tôi nuôi con còn chồng chu cấp. Con là tôi đẻ ra, dù chúng có thế nào thì tôi cũng không từ bỏ. Thấy dáng chồng rời đi như trút một hơi nhẹ nhõm, tôi chua xót cho năm tháng yêu nhau rồi thành vợ chồng.

Một mình 'khốn khổ' nuôi 2 con tự kỷ sau ly hôn, 1 năm sau, chồng cũ đưa ra 'đề nghị nghiệt ngã' khiến tôi 'đau hận tột cùng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày ly hôn, tôi chưa từng thấy chồng về thăm con, còn tiền anh vẫn gửi đều đặn hàng tháng. Bước qua đổ vỡ, tôi cố gắng xoay sở để lo cho ba mẹ con. Chẳng ngờ 1 năm sau khi ly hôn chồng, chồng cũ bỗng đến gặp tôi. Tôi thấy anh cứ ngập ngừng một hồi lâu rồi mới thốt ra mấy câu:

“Em có thể sửa lại yêu cầu ly hôn, từ chối nhận trợ cấp nuôi con từ anh được không? Anh tính lấy vợ, chu cấp cho em và con nữa thì chẳng còn bao nhiêu. Em cũng biết anh kiếm chẳng được nhiều, em nghĩ giúp anh nhé”.

Tôi giận run người trơ mắt nhìn người chồng cũ tệ bạc. Tôi nghẹn ngào chẳng còn lời nào để nói với anh. Thấy dáng vẻ đáng sợ của tôi, anh đứng dậy ra về còn hẹn một ngày khác sẽ tới. Nếu tôi có nhiều tiền thì tôi đã ném tiền vào mặt người đàn ông này. Nhưng giờ tôi chẳng có bao nhiêu, chật vật nuôi con thì tôi phải làm sao đây?

Mẹ chồng tặng vàng 'đeo kín người' trong đám cưới linh đình, nhưng đêm tân hôn, bà 'xông vào phòng' nói một câu khiến con dâu 'sốc ngất

Mẹ chồng tặng vàng 'đeo kín người' trong đám cưới linh đình, nhưng đêm tân hôn, bà 'xông vào phòng' nói một câu khiến con dâu 'sốc ngất

Đến buổi tối đêm tân hôn, khi tôi và chồng đang ngồi trong phòng đếm phong bì thì mẹ chồng tôi đột ngột xông vào. Vì không hề có tiếng gõ cửa nên khi thấy mẹ chồng bất ngờ xuất hiện tôi có phần ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

Tâm sự 4 phút trước
Chồng 'trăng trối' chỉ muốn gặp mẹ, tôi 'nghẹn ngào' nhận ra sự thật 'tàn nhẫn' và 'dứt khoát cắt đứt' mọi thứ

Chồng 'trăng trối' chỉ muốn gặp mẹ, tôi 'nghẹn ngào' nhận ra sự thật 'tàn nhẫn' và 'dứt khoát cắt đứt' mọi thứ

Tâm sự 10 phút trước
Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do này

Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do này

Tâm sự 13 phút trước
Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân đằng sau

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân đằng sau

Tâm sự 15 phút trước
Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Tâm sự 18 phút trước
Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Sao quốc tế 36 phút trước
Chồng 'nổi giận đùng đùng' khi thấy mẹ đặt 'con gấu bông' trên bàn thờ, tôi 'lãnh đạm ngã quỵ' vì biết nguồn gốc

Chồng 'nổi giận đùng đùng' khi thấy mẹ đặt 'con gấu bông' trên bàn thờ, tôi 'lãnh đạm ngã quỵ' vì biết nguồn gốc

Tâm sự 38 phút trước
Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Đời sống 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sơn Tùng M-TP ủng hộ 700 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 700 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Hậu trường 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi bàng hoàng khi chồng ngoại tình ngay đêm tân hôm

Tôi bàng hoàng khi chồng ngoại tình ngay đêm tân hôm

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

5 năm chồng mất, tôi bỗng nhận được '1 tỷ đồng' do chính anh gửi, 'bàng hoàng tột độ' với 'sự thật động trời' đằng sau số tiền

Chồng 'trăng trối' chỉ muốn gặp mẹ, tôi 'nghẹn ngào' nhận ra sự thật 'tàn nhẫn' và 'dứt khoát cắt đứt' mọi thứ

Chồng 'trăng trối' chỉ muốn gặp mẹ, tôi 'nghẹn ngào' nhận ra sự thật 'tàn nhẫn' và 'dứt khoát cắt đứt' mọi thứ

Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do này

Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do này

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân đằng sau

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân đằng sau

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất