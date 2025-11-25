'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91

Sao quốc tế 25/11/2025 10:28

Diễn viên Lee Soon Jae qua đời rạng sáng 25/11 ở tuổi 91. Nhiều khán giả và người nổi tiếng Hàn Quốc bàng hoàng và gửi lời chia buồn.

Rạng sáng 25/11, nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae đã qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Ông được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của văn hóa - giải trí Hàn Quốc.

Hồi tháng 5, Lee Soon Jae thông báo vắng mặt tại nhiều hoạt động giải trí vì lý do sức khỏe. Người đại diện cho biết ông gặp khó khăn trong việc di chuyển và phải được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Theo chia sẻ từ công ty quản lý, nam nghệ sĩ mắc tình trạng “teo cơ nghiêm trọng, đặc biệt ở chân”, khiến việc đi lại gần như không thể thực hiện. Ông buộc phải dừng toàn bộ lịch trình nghệ thuật để nghỉ ngơi và tham gia phục hồi chức năng.

'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91 - Ảnh 1

Trong buổi họp báo ra mắt vở kịch Waiting for Godot hồi tháng 8, nghệ sĩ Park cho biết: “Tôi đã cố gắng đến thăm Lee Soon Jae nhiều lần nhưng được nói rằng ông không muốn tiếp khách. Tôi nghe rằng, sức khỏe của ông không tốt”.

Trước đó, ông cũng không thể tham dự lễ vinh danh tại lễ trao giải nghệ thuật Korea PD Awards lần thứ 37. Đại diện nghệ sĩ cho biết: “Diễn viên Lee Soon Jae không thể tham gia vì tình trạng sức khỏe và mong nhận được sự động viên từ khán giả”.

Năm ngoái, ông phải tạm ngừng góp mặt trong vở kịch Waiting for Godot do sức khỏe suy yếu và vắng mặt trong các buổi diễn tiếp theo.

'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91 - Ảnh 2

Lee Soon Jae (SN 1935) là một trong những diễn viên truyền hình - điện ảnh kỳ cựu nhất Hàn Quốc. Ông được khán giả trìu mến gọi là “ông nội quốc dân” sau khi nhiều lần đảm nhiệm vai ông nội, ông ngoại trong các bộ phim đình đám như: Gia đình là số 1, Ngôi sao khoai tây, The Princess’ Man, Thư sinh bóng đêm…

Trong giới nghệ thuật, ông được đồng nghiệp kính trọng nhờ tinh thần làm việc bền bỉ, nghiêm túc và những cống hiến không ngừng nghỉ suốt hơn 7 thập kỷ.

Năm 2018, Lee Soon Jae được trao Huân chương Chiến công Văn hóa Geumgwan hạng hai - một trong những ghi nhận cao quý của Hàn Quốc dành cho nghệ sĩ. Ông cũng được xem là nghệ sĩ hoạt động lâu năm nhất trong lịch sử ngành nghệ thuật Hàn Quốc.

Ngay khi nhận được tin dữ về Lee Soon Jae, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ tại Hàn Quốc đã bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời chia buồn tới gia đình nghệ sĩ kỳ cựu. 

Từ khóa:   Lee Soon Jae sao hàn tin tức sao Hàn kbiz Sao Hàn

