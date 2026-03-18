Chân dung nam diễn viên phim 'Trục ngọc' suốt 8 năm chỉ đóng vai phụ

Sao quốc tế 18/03/2026 11:55

Trong khi bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Trục ngọc” do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính liên tục đạt cột mốc mới trên các nền tảng, một nam diễn viên phụ đã được khán giả chú ý. Đó chính là Đặng Khải, đảm nhận vai phản diện Tề Mân.

Khi nhân vật Tề Mân xuất hiện trong “Trục ngọc”, nhiều khán giả đã đặt câu hỏi, người đàn ông đẹp trai nhưng ốm yếu này là ai? Phần bình luận tràn ngập những lời khen ngợi “diễn viên mới này đỉnh quá”. Nhưng đối với những khán giả yêu thích phim Hoa ngữ lâu năm, Đặng Khải có lẽ không quá xa lạ. Không ít người lập tức phát hiện “đây chẳng phải Xích Vương điên loạn trong “Thiếu niên ca hành” hay sao”.

Suốt 8 năm qua, Đặng Khải là một “diễn viên phụ đa năng” của dòng phim cổ trang. Ra mắt với bộ phim “Tam quốc cơ mật”, đóng vai công tử ăn chơi trong “Trường phong độ”, làm ma đầu ở “Tiên đài hữu thụ”, khoác áo đỏ trong “Định phong ba”, làm gián điệp trong “Nhan tâm ký”...

Chân dung nam diễn viên phim 'Trục ngọc' suốt 8 năm chỉ đóng vai phụ - Ảnh 1

Mỗi nhân vật dường như chỉ là những vai phụ không quan trọng, nhưng nam diễn viên đều thổi hồn vào từng vai diễn của mình.

Sự điên loạn của Xích Vương Tiêu Vũ là kiểu ngạo mạn của hoàng tử; cái xấu của Vương Vinh là sự phô trương rỗng tuếch của “phú nhị đại”; sự tàn nhẫn của Ngụy Cửu là nỗi cố chấp của ma đầu.

Không được đào tạo diễn xuất bài bản qua trường lớp, Đặng Khải đánh đổi bằng chính sự cố gắng hết mình để có cơ hội lên hình.

Anh từng cạo đầu để thử vai, giảm liền 7-8 kg, nhuộm tóc bạc đến mức tróc cả da đầu. Ngâm mình trong nước lạnh 3 tiếng, anh vẫn nghiến răng nói “quay được”. Người trong giới miêu tả Đặng Khải không chỉ đơn giản là diễn xuất, mà là “liều mạng”.

Chân dung nam diễn viên phim 'Trục ngọc' suốt 8 năm chỉ đóng vai phụ - Ảnh 2

Trong “Trục ngọc”, Đặng Khải không phải lựa chọn đầu tiên cho vai Tề Mân. Nhưng vì diễn viên ban đầu bỏ vai, anh mới được gọi vào thay thế trong tình cảnh gấp gáp, nhờ lần hợp tác cùng đạo diễn Tăng Khánh trước đó. Dù chỉ là nam thứ ba, đất diễn ít ỏi nhưng thiết lập nhân vật của Đặng Khải lại rất cuốn hút: một người cháu trai ốm yếu, ám ảnh và sa ngã của hoàng đế.

Tạo hình tóc bạc kết hợp làn da trắng nhợt nhạt, ánh mắt vừa u ám vừa tan vỡ đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Cư dân mạng đặt cho anh cụm từ “mỹ nam đẹp như rắn”.

Chân dung nam diễn viên phim 'Trục ngọc' suốt 8 năm chỉ đóng vai phụ - Ảnh 3

Việc Đặng Khải bị nhầm là diễn viên mới cho thấy khả năng biến hóa hình tượng hoàn toàn cho từng vai diễn của anh. Không có hào quang của một diễn viên chính, không có sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ, anh đã tự tạo dựng con đường riêng bằng diễn xuất cuốn hút với đôi mắt giàu cảm xúc.

Truyền thông đánh giá, chỉ với 10% thời lượng xuất hiện trên màn ảnh, Đặng Khải đã thể hiện được 100% sự hiện diện của bản thân.

Giữa các cuộc bàn luận về Đặng Khải, nhiều ý kiến nói anh gặp may vì “Trục ngọc” đang gây sốt. Nhưng những khán giả đã theo dõi nam diễn viên từ lâu phản biện rằng, suốt 8 năm đóng vai phụ, Đặng Khải đã nỗ lực không ngừng nghỉ để được biết đến như ngày hôm nay.

Mặc dù không được đào tạo diễn xuất bài bản, hơn bất cứ ai, anh hiểu rõ tầm quan trọng của ngay cả một "vai nhỏ". Nam diễn viên luyện tập những biểu cảm nhỏ nhất khi không có lời thoại, nghiên cứu tiểu sử nhân vật khi thời lượng xuất hiện trên màn ảnh bị hạn chế.

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