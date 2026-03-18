Chân dung nam diễn viên phim 'Trục ngọc' suốt 8 năm chỉ đóng vai phụ

Sao quốc tế 18/03/2026 11:55

Trong khi bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Trục ngọc” do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính liên tục đạt cột mốc mới trên các nền tảng, một nam diễn viên phụ đã được khán giả chú ý. Đó chính là Đặng Khải, đảm nhận vai phản diện Tề Mân.

Khi nhân vật Tề Mân xuất hiện trong “Trục ngọc”, nhiều khán giả đã đặt câu hỏi, người đàn ông đẹp trai nhưng ốm yếu này là ai? Phần bình luận tràn ngập những lời khen ngợi “diễn viên mới này đỉnh quá”. Nhưng đối với những khán giả yêu thích phim Hoa ngữ lâu năm, Đặng Khải có lẽ không quá xa lạ. Không ít người lập tức phát hiện “đây chẳng phải Xích Vương điên loạn trong “Thiếu niên ca hành” hay sao”.

Suốt 8 năm qua, Đặng Khải là một “diễn viên phụ đa năng” của dòng phim cổ trang. Ra mắt với bộ phim “Tam quốc cơ mật”, đóng vai công tử ăn chơi trong “Trường phong độ”, làm ma đầu ở “Tiên đài hữu thụ”, khoác áo đỏ trong “Định phong ba”, làm gián điệp trong “Nhan tâm ký”...

Mỗi nhân vật dường như chỉ là những vai phụ không quan trọng, nhưng nam diễn viên đều thổi hồn vào từng vai diễn của mình.

Sự điên loạn của Xích Vương Tiêu Vũ là kiểu ngạo mạn của hoàng tử; cái xấu của Vương Vinh là sự phô trương rỗng tuếch của “phú nhị đại”; sự tàn nhẫn của Ngụy Cửu là nỗi cố chấp của ma đầu.

Không được đào tạo diễn xuất bài bản qua trường lớp, Đặng Khải đánh đổi bằng chính sự cố gắng hết mình để có cơ hội lên hình.

Anh từng cạo đầu để thử vai, giảm liền 7-8 kg, nhuộm tóc bạc đến mức tróc cả da đầu. Ngâm mình trong nước lạnh 3 tiếng, anh vẫn nghiến răng nói “quay được”. Người trong giới miêu tả Đặng Khải không chỉ đơn giản là diễn xuất, mà là “liều mạng”.

Trong “Trục ngọc”, Đặng Khải không phải lựa chọn đầu tiên cho vai Tề Mân. Nhưng vì diễn viên ban đầu bỏ vai, anh mới được gọi vào thay thế trong tình cảnh gấp gáp, nhờ lần hợp tác cùng đạo diễn Tăng Khánh trước đó. Dù chỉ là nam thứ ba, đất diễn ít ỏi nhưng thiết lập nhân vật của Đặng Khải lại rất cuốn hút: một người cháu trai ốm yếu, ám ảnh và sa ngã của hoàng đế.

Tạo hình tóc bạc kết hợp làn da trắng nhợt nhạt, ánh mắt vừa u ám vừa tan vỡ đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Cư dân mạng đặt cho anh cụm từ “mỹ nam đẹp như rắn”.

Việc Đặng Khải bị nhầm là diễn viên mới cho thấy khả năng biến hóa hình tượng hoàn toàn cho từng vai diễn của anh. Không có hào quang của một diễn viên chính, không có sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ, anh đã tự tạo dựng con đường riêng bằng diễn xuất cuốn hút với đôi mắt giàu cảm xúc.

Truyền thông đánh giá, chỉ với 10% thời lượng xuất hiện trên màn ảnh, Đặng Khải đã thể hiện được 100% sự hiện diện của bản thân.

Giữa các cuộc bàn luận về Đặng Khải, nhiều ý kiến nói anh gặp may vì “Trục ngọc” đang gây sốt. Nhưng những khán giả đã theo dõi nam diễn viên từ lâu phản biện rằng, suốt 8 năm đóng vai phụ, Đặng Khải đã nỗ lực không ngừng nghỉ để được biết đến như ngày hôm nay.

Mặc dù không được đào tạo diễn xuất bài bản, hơn bất cứ ai, anh hiểu rõ tầm quan trọng của ngay cả một "vai nhỏ". Nam diễn viên luyện tập những biểu cảm nhỏ nhất khi không có lời thoại, nghiên cứu tiểu sử nhân vật khi thời lượng xuất hiện trên màn ảnh bị hạn chế.

Nữ ca sĩ nổi tiếng buộc phải cắt bỏ ngực vì ung thư

Nữ ca sĩ nổi tiếng buộc phải cắt bỏ ngực vì ung thư

Lý Lạc Thi (Joyce Lee) mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên một chương trình trò chuyện. Tại đây, ca sĩ chia sẻ về quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vú suốt khoảng thời gian qua.

TIN LIÊN QUAN

Nữ ca sĩ nổi tiếng buộc phải cắt bỏ ngực vì ung thư

Nữ ca sĩ nổi tiếng buộc phải cắt bỏ ngực vì ung thư

Triệu Lộ Tư đã hơn một năm không đóng phim, nguy cơ bỏ lỡ nhiều tài nguyên phim?

Triệu Lộ Tư đã hơn một năm không đóng phim, nguy cơ bỏ lỡ nhiều tài nguyên phim?

Nghi vấn Trương Lăng Hách chỉ hẹn hò duy nhất với Bạch Lộc

Nghi vấn Trương Lăng Hách chỉ hẹn hò duy nhất với Bạch Lộc

Chia sẻ về mối duyên cả hai, Điền Hi Vi khiến Trương Lăng Hách bất ngờ vì lý do này

Chia sẻ về mối duyên cả hai, Điền Hi Vi khiến Trương Lăng Hách bất ngờ vì lý do này

La Vân Hi được kỳ vọng 'lội ngược dòng' sau loạt phim không thành công

La Vân Hi được kỳ vọng 'lội ngược dòng' sau loạt phim không thành công

Sau thành công của Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do 'khó nhận phim mới'

Sau thành công của Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do 'khó nhận phim mới'

TIN MỚI NHẤT

'Bạch Nhật Đề Đăng' chuẩn bị lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đột ngột biến mất

'Bạch Nhật Đề Đăng' chuẩn bị lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đột ngột biến mất

Sao quốc tế 10 phút trước
Nam diễn viên bị trợ lý trộm gần 400 triệu đồng, 2 năm sau chạm mặt còn xảy ra cảnh trớ trêu hơn

Nam diễn viên bị trợ lý trộm gần 400 triệu đồng, 2 năm sau chạm mặt còn xảy ra cảnh trớ trêu hơn

Hậu trường 22 phút trước
Đình Bắc xây nhà báo hiếu bố mẹ, tiết lộ thu nhập sau thời gian thi đấu

Đình Bắc xây nhà báo hiếu bố mẹ, tiết lộ thu nhập sau thời gian thi đấu

Tin tức giải trí 26 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh trở thành 'ngôi sao duy nhất', thất bại với công ty quản lý 16 nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh trở thành 'ngôi sao duy nhất', thất bại với công ty quản lý 16 nghệ sĩ

Sao quốc tế 42 phút trước
Xe buýt tông trúng xe tải khiến 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Xe buýt tông trúng xe tải khiến 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Video 54 phút trước
Bé gái 4 tuổi đi lạc, sợ hãi giữa rừng lạnh cách nhà hơn 6km

Bé gái 4 tuổi đi lạc, sợ hãi giữa rừng lạnh cách nhà hơn 6km

Đời sống 58 phút trước
Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đại hỷ đại tài, Thần Tài trao cơ hội đổi đời giàu sang Phú Quý, cuộc sống tràn ngập niềm vui

Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đại hỷ đại tài, Thần Tài trao cơ hội đổi đời giàu sang Phú Quý, cuộc sống tràn ngập niềm vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Chân dung nam diễn viên phim 'Trục ngọc' suốt 8 năm chỉ đóng vai phụ

Chân dung nam diễn viên phim 'Trục ngọc' suốt 8 năm chỉ đóng vai phụ

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 9h sáng ngày mai (19/3/2026), Thần Tài chiêu tài lộc, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Trúng số độc đắc đúng 9h sáng ngày mai (19/3/2026), Thần Tài chiêu tài lộc, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Muốn nước ép cần tây phát huy tối đa công dụng? Đừng bỏ lỡ 3 lưu ý "sống còn" này

Muốn nước ép cần tây phát huy tối đa công dụng? Đừng bỏ lỡ 3 lưu ý "sống còn" này

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

NÓNG: 742 thực phẩm chức năng vừa bị thu hồi trên toàn quốc, trong đó có nhiều sản phẩm dành cho trẻ em

NÓNG: 742 thực phẩm chức năng vừa bị thu hồi trên toàn quốc, trong đó có nhiều sản phẩm dành cho trẻ em

TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Bạch Nhật Đề Đăng' chuẩn bị lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đột ngột biến mất

'Bạch Nhật Đề Đăng' chuẩn bị lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đột ngột biến mất

Huỳnh Hiểu Minh trở thành 'ngôi sao duy nhất', thất bại với công ty quản lý 16 nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh trở thành 'ngôi sao duy nhất', thất bại với công ty quản lý 16 nghệ sĩ

Nữ ca sĩ nổi tiếng buộc phải cắt bỏ ngực vì ung thư

Nữ ca sĩ nổi tiếng buộc phải cắt bỏ ngực vì ung thư

Nghi vấn Trương Lăng Hách chỉ hẹn hò duy nhất với Bạch Lộc

Nghi vấn Trương Lăng Hách chỉ hẹn hò duy nhất với Bạch Lộc

Triệu Lộ Tư đã hơn một năm không đóng phim, nguy cơ bỏ lỡ nhiều tài nguyên phim?

Triệu Lộ Tư đã hơn một năm không đóng phim, nguy cơ bỏ lỡ nhiều tài nguyên phim?

Chia sẻ về mối duyên cả hai, Điền Hi Vi khiến Trương Lăng Hách bất ngờ vì lý do này

Chia sẻ về mối duyên cả hai, Điền Hi Vi khiến Trương Lăng Hách bất ngờ vì lý do này