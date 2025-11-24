Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng

Sao quốc tế 24/11/2025 16:56

Mới đây, doanh nhân Philip Lee (chồng Hồ Hạnh Nhi) gần đây thu hút sự chú ý khi 'tái xuất' tại một hộp đêm để chúc mừng việc kinh doanh của hai người bạn thân.

Mới đây, doanh nhân Philip Lee (chồng Hồ Hạnh Nhi) gần đây thu hút sự chú ý khi "tái xuất" tại một hộp đêm để chúc mừng việc kinh doanh của hai người bạn thân. Suốt buổi tiệc, đại gia này giữ thái độ chừng mực, không còn quá thoải mái giao lưu với mọi người và đặc biệt giữ khoảng cách với khách mời nữ sau vụ lộ ảnh ôm ấp nhiều phụ nữ trong hộp đêm hồi tháng 3/2025.

Không lâu sau đó, Hồ Hạnh Nhi xuất hiện tại một sự kiện thời trang và được hỏi về việc chồng xuất hiện tại hộp đêm hậu ồn ào. Nữ diễn viên 7X chia sẻ rằng đó chỉ là giao lưu xã hội thông thường và mong mọi người đừng hỏi quá nhiều về chuyện riêng tư. Bà mẹ 3 con nhắc đến ồn ào cũ và bênh vực hành động lúc ấy của bạn đời: "Anh ấy chỉ làm chính mình thôi, bạn nam anh ấy cũng ôm, bạn nữ anh ấy cũng ôm. Mọi người không cần quá ngạc nhiên".

Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng - Ảnh 1Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng - Ảnh 2

Minh tinh phim Vạn phụng chi vương cũng bày tỏ sự tin tưởng với chồng, tiết lộ bạn đời luôn nói với mình về việc anh đi đâu, làm gì như một sự tôn trọng. Cô cũng cho biết ông xã không cần phải "xin phép" mình trước khi muốn tiếp xúc với ai đó vì không cần thiết. Người đẹp cũng kể trước đó ít lâu, gia đình cô đã có chuyến du lịch đến Thái Lan, Maldives và có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, ngầm phủ nhận chuyện hôn nhân rạn nứt.

 

Tin đồn Hồ Hạnh Nhi bị chồng phản bội bắt đầu rầm rộ từ tháng 3.2025 khi Philip Lee lộ ảnh ôm ấp, cười đùa với nhiều phụ nữ trong quán bar khi cùng bạn bè mừng sinh nhật thứ 52. Đáng chú ý, minh tinh phim Mẹ chồng khó tính vắng mặt trong bữa tiệc.

Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng - Ảnh 3

Giữa lúc sự việc gây bàn tán xôn xao, Philip Lee đăng bài giải thích những cái ôm của mình chỉ thể hiện sự thân thiết, quý mến đối với những người mình yêu quý. Chồng Hồ Hạnh Nhi nói rằng với những ai quen biết mình, họ đều biết rõ anh là người thích ôm.

Trong khi đó, Hồ Hạnh Nhi giữ im lặng trước những lời bàn tán và khéo léo đáp trả tin đồn tiêu cực bằng việc chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên chồng và ba con trai. Thời gian qua, cô bận rộn với lịch trình hoạt động ở Hồng Kông lẫn đại lục. Mới đây nhất, nữ diễn viên 46 tuổi gây chú ý khi tái xuất màn ảnh với bộ phim Cuộc đời tươi đẹp, đánh dấu màn tái hợp với Tôn Lệ sau 8 năm. Bên cạnh việc đóng phim, cựu ngôi sao TVB còn được săn đón tại các sự kiện thời trang, đắt show quảng cáo, tham gia chương trình giải trí...

